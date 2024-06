Die komplette EM LIVE bei MagentaSport Jetzt MagentaSport buchen Anzeige

Kreuzritter, Drachen und Dynamit: Die Spitznamen der 24 Teilnehmer bei der EM

EM-Debütant Georgien hat den Spitznamen Dschwarosnebi, was auf Deutsch so viel wie Kreuzritter bedeutet. Zu den bekannteren Spitznamen zählen jedoch "Three Lions" (England), "Les Bleus" oder "Equipe Tricolore" (beide Frankreich), Squadra Azzurra" (Italien) oder "Oranje" (Niederlande).

Die deutsche Auswahl wurde bis vor kurzem noch "Die Mannschaft" genannt, hat den Namen aber wieder fallengelassen. Der Begriff "DFB-Team" kommt noch am nächsten an einem Spitznamen ran. Im Ausland ist es hingegen etwas klarer, so wird Deutschland etwa in Frankreich "La Mannschaft" genannt.