Bruchlandung mit dem "kleinen Flugzeug"? Viele EM-Fragezeichen bei der Türkei

© getty

Türkei qualifiziert sich als Gruppenerster

Wie es sich anfühlen kann, wenn es bei einem großen Turnier gut läuft, weiß die Türkei noch ganz genau: Bei der WM 2002 in Japan und Südkorea ging es bis ins Halbfinale, am Ende sprang der dritte Platz heraus. Und auch bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz war es erst die Runde der letzten Vier, in der gegen Deutschland beim dramatischen 2:3 Schluss war. Doch das ist mittlerweile 16 Jahre her. Seitdem qualifizierte sich das Land nicht mehr für eine WM - und bei den zwei EM-Teilnahmen war nach der Vorrunde Schluss. Wie es sich anfühlt, wenn der angeblich chancenreiche Außenseiter enttäuscht, wissen die Türken also auch noch ganz genau.

Mit den beiden schnellen Abschieden der Jahre 2016 und 2021 wollte sich Trainer Montella aber nicht mehr allzu lange beschäftigen. Stattdessen hob er das Positive hervor: "Zum ersten Mal sind wir Gruppenerster in der Quali geworden und damit zum dritten Mal in Folge bei diesem Turnier mit dabei", sagte er auf dem YouTube-Kanal des türkischen Fußballverbandes. Für das Beschaffen des "Flug-Tickets" nach Deutschland und die kleine EM-Serie können sich die Türken aber nun nichts mehr kaufen. Jetzt zählt nur noch das, was das Team beim Turnier abliefert - und vorher gibt es neben hoffnungsvollen Ansätzen auch dicke Fragezeichen.