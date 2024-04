Türkei, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot und wer fehlt?

Wann und wo spielt die Türkei bei der EM 2024?

Die Türkei bestreitet ihr erstes Spiel bei der EM 2024 am 18. Juni. In Dortmund trifft man dann auf den Playoff-Sieger der Liga C, der im März noch ermittelt wird (Georgien, Luxemburg, Griechenland oder Kasachstan).

Vier Tage später geht es wiederum in Dortmund gegen Portugal um Cristiano Ronaldo. Das abschließende Gruppenspiel steigt schließlich am 26. Juni in Hamburg gegen Tschechien.

Sollte die Türkei als Gruppenerster weiterkommen, würde sie ihr Achtelfinale am 1. Juli in Frankfurt bestreiten. Als Gruppenzweiter würde das Montella-Team in der ersten K.o.-Runde am 2. Juli in Leipzig spielen. Wo man als Gruppendritter im Falle eines Weiterkommens spielen würde, ist noch offen.