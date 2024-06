EM 2024 in Deutschland: Wie heißt das Maskottchen bei der Fußball Eropameisterschaft?

© getty

EM 2024 in Deutschland: Wie heißt das Maskottchen?

Ziemlich genau ein Jahr vor dem Turnierstart präsentierte die UEFA das Maskottchen für die EM 2024 in Deutschland. Die Wahl fiel auf einen Teddybären mit Fußballschuhen, der laut Dachverband ein Tribut an das Kuscheltier sei, das "mutmaßlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte."

Aber wie wurde das Maskottchen getauft? Albärt! Dieser Name hat sich in einer Abstimmung über die Webseite des Verbands und durch Schulkinder in ganz Europa mit 32 Prozent der Stimmen gegen Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär durchgesetzt.