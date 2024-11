"Dunkler Fleck in meinem Leben": WM-Final-Kommentator Tom Bartels gesteht Suchtprobleme

Wie Siegtorschütze Mario Götze wird auch Moderator Tom Bartels im kollektiven Gedächtnis für immer mit dem WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien 2014 verbunden bleiben ("Mach ihn! Er macht ihn!). Der ARD-Moderator zählt zu den bekanntesten Gesichtern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, moderiert seit Jahrzehnten nicht nur Fußballspiele, sondern auch Skispringen oder in diesem Sommer die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris.

Vor seinem Studium der Publizistik und seinen Anfängen beim Fernsehen Ende der 1990er Jahre durchlebte der 59-Jährige jedoch eine schwierige Phase in seinem Leben. Im Podcast "M wie Marlene" von Marlene Lufen verriet er, nach dem Abitur spielsüchtig gewesen zu sein. Bartels absolvierte damals eine Lehre zum Bankkaufmann. "Ich hatte nur diese Ausbildung, Fußballtraining und Tennis. Ich habe mich gelangweilt und das hat mich schnurstracks in die Spielothek geführt", so Bartels.