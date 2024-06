"Geht oft nicht darum, wer als Spieler gerade am besten drauf ist": Ilkay Gündogan bleibt das größte Rätsel von Bundestrainer Julian Nagelsmann

© getty

Ilkay Gündogan ist eigentlich ein Achter

In den vergangenen Jahren hat Gündogan vorrangig als Achter agiert, nachdem er eine Zeitlang in Diensten von Manchester City zunächst auf der Sechserposition sein Zuhause hatte. Gerade im finalen Jahr für die "Skyblues" fiel Gündogan mit seinen Passqualitäten im hohen linken Halbraum auf. Jedoch musste er in dieser Rolle nicht so häufig dem Ball nachjagen, weil City kontrolliert in die gegnerische Hälfte eindrang und sich dort auch methodisch positionierte.

Dass Gündogan nach Jahren als Sechser plötzlich viel Präsenz an der Strafraumgrenze vorwies, mochte etwas überraschen, aber seine Aufgabenfelder waren keine großartig anderen. Allein die zusätzliche Absicherung - noch dazu eine hochkarätige in Person von Rodri - war eine deutliche Veränderung.

Im Trikot des FC Barcelona gab Gündogan zuletzt häufig den rechten Achter und überlud dort interessanterweise zusammen mit Lamine Yamal und teils Jules Koundé den Flügel. Auch unter Nagelsmann war Gündogan schon einige Male auf rechts aufgetaucht, etwa in der ersten Pressingphase oder auch, wenn über Kroos, Andrich und Jonathan Tah die Spieleröffnung durchgeführt wurde. In diesen Szenen war Wirtz nach innen gezogen oder bot sich sogar ein Stück weit tiefer für einen Pass von Antonio Rüdiger oder Joshua Kimmich an.