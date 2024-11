Jamie Gittens und sein Dosenöffner für den BVB bei Dinamo Zagreb: Arjen Robben lässt grüßen

Weniger Tore in der Bundesliga als in der Champions League

Möchte man noch ein wenig mehr Wasser in den Wein gießen, ließe sich auch darauf verweisen, dass seine Zahlen in der Bundesliga weitaus weniger beeindruckend sind als international. Nach seinem Doppelpack als Joker beim 2:0-Sieg am ersten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt blieb er neun Spiele lang torlos und kam dabei auch lediglich auf zwei Assists. Erst am vergangenen Wochenende, beim 4:0 gegen Freiburg, war der Offensivspieler wieder erfolgreich und bereitete zudem den Treffer von Felix Nmecha vor.

Keine Frage, Gittens ist für sein Alter schon sehr weit. Sein Spiel ist aber noch längst nicht ausgereift. Am wohlsten fühlt sich der Angreifer im Umschaltspiel, auch seinem Tor in Zagreb ging ein Umschaltmoment - einer der wenigen für den BVB im gesamten Spiel - voraus. In diesen Spielsituationen kann er am besten sein Tempo ausspielen und den Abschluss suchen. Gegen einen tief stehenden Gegner, von denen es in der Bundesliga bekanntlich einige gibt - und wie es auch Zagreb über weite Strecken war - rennt er allerdings noch zu oft vergeblich an oder verpasst den richtigen Moment für Abspiel oder Torschuss.