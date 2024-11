BVB, News und Gerüchte: "Wird eng fürs Wochenende" - Borussia Dortmund bangt vor Topspiel gegen den FC Bayern um Stammspieler

© getty

BVB, Gerücht: Holt Borussia Dortmund Christopher Nkunku zurück in die Bundesliga?

Borussia Dortmund zeigt angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Offensivspieler Christopher Nkunku vom FC Chelsea. Das berichtet das Portal Teamtalk.

Demnach steht ein Leihgeschäft im nahenden Winter-Transferfenster im Raum. Bereits im vergangenen Jahr holten die Schwarzgelben Ex-Spieler Jadon Sancho für ein halbes Jahr von Manchester United per Leihe, ein ähnliches Modell ist nun wohl auch für Nkunku vorgesehen.

Allerdings müssten die Blues nach Informationen von Sport1 zumindest einen Teil des Gehalts des Franzosen übernehmen, ansonsten sei ein Leihgeschäft für den BVB finanziell nur schwer umsetzbar. Ein fester Transfer steht offenbar nicht zur Debatte.

Unter dem neuen Chelsea-Trainer Enzo Maresca gehört der 27-Jährige in dieser Saison nicht mehr zum Stammpersonal bei den Londonern. So kommt Nkunku zwar wettbewerbsübergreifend auf insgesamt 18 Einsätze (zehn Tore, ein Assist), meist bleibt ihm aber nur die Rolle als Joker. In der Premier League stand er in elf Spielen nur ein einziges Mal von Beginn an auf dem Platz, nämlich am 1. Spieltag bei der 0:2-Pleite gegen Manchester City.

Nkunku war 2023 für eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro von RB Leipzig nach London gewechselt. Sein Vertrag dort ist noch bis zum 30. Juni 2029 datiert.