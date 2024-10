Kompanys Schlüssel aus der Ergebniskrise: Was den Trainer des FC Bayern München von seinen Vorgängern abhebt

© getty

FC Bayern: Reservisten behalten die Ruhe - Palhinha wird wichtig

Gegen Stuttgart gelang dem FC Bayern in der ersten Halbzeit trotz einiger Chancen kein Treffer. Was Kompany in der Pause zu seiner Mannschaft gesagt hat? "Geduldig bleiben", verriet er anschließend. Nach etlichen unglücklichen Abschlüssen erzielte Harry Kane einen lupenreinen Hattrick und beendete damit auch seine persönliche drei Spiele andauernde Torsperre. Der eingewechselte Kingsley Coman besorgte den 4:0-Endstand.

Durchaus beachtlich ist unter Kompany bis dato, dass ihm offensichtlich auch die Reservisten folgen. Obwohl einige Stars wie Leroy Sané oder Coman aktuell über Kurzeinsätze nicht hinauskommen, ist kein Geraunze von ihnen oder aus ihren Umfeldern zu vernehmen. Ein Dauerreservist dürfte nun aber sehr wichtig werden: Joao Palhinha, im Sommer für 51 Millionen Euro vom FC Fulham verpflichtet.

Aleksandar Pavlovic hatte sich im bisherigen Saisonverlauf auf der Doppelsechs neben Kimmich festgespielt. Gegen Stuttgart brach sich das 20-jährige Eigengewächs aber schon in der Anfangsphase das Schlüsselbein und wird deshalb länger ausfallen. Palhinha kam rein und überzeugte bei seinem zweiten längeren Einsatz für den FC Bayern.

Am Mittwoch beim Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona wird er beginnen. Womöglich feiert dann auch Musiala nach Hüftgelenksbeschwerden sein Comeback. Laut Sportvorstand Max Eberl habe er nach dem Sieg gegen Stuttgart in der Kabine immerhin schon "getanzt". Mit dem Gipfeltreffen in Barcelona endet die Topspielserie des FC Bayern, anschließend warten mit dem VfL Bochum, dem FSV Mainz 05 und Union Berlin einfachere Gegner.