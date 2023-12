"Einfach nur dumm": Angeblicher Zwist zwischen Kylian Mbappé und Luis Enrique bei Remis gegen BVB in der Champions League

Das berichten mehrere französische Medien übereinstimmend. Als die AC Milan im Parallelspiel der Todesgruppe F in der 84. Minute gegen Newcastle United in Führung ging, ordnete Enrique umgehend eine Beruhigung des Spiels an. Gruppenplatz zwei und somit der Achtelfinaleinzug waren mit dem Zwischenstand von 1:1 gewiss. Ein Gegentor hätte zum Aus geführt, ein Treffer zum Gruppensieg vor dem BVB.