BVB - Erkenntnisse zu Borussia Dortmund nach dem 1:1 gegen PSG: Der Mut steht auf wackligen Beinen

© getty

BVB: Mut wird belohnt, steht aber auf wackligen Beinen

Nachdem Borussia Dortmund in Mailand, Leverkusen und Stuttgart drei Auswärtspartien in Folge bestritt und dabei jeweils einen sehr defensiven Spielansatz wählte, waren Diskussionen aufgekommen, ob diese Herangehensweise nicht der Identität des BVB widersprechen würde. Das war angesichts der Leistungen gegen die beiden deutschen Kontrahenten irgendwo auch nachvollziehbar, schließlich war man in diesen Partien trotz des Defensivfokus' so gut wie chancenlos.

Nun, vor dem abschließenden Gruppenspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain, sagte Trainer Edin Terzic: "Es geht darum, dass wir mutig auftreten wollen. Wir wollen uns nicht das vorwerfen lassen, was uns nach dem Spiel in Paris erwartet hatte." Auch bei PSG stand die Borussia tief und wollte Kontern, doch das gelang nicht.

Was in Frankreich jedoch etwas besser funktionierte als in den vergangenen Wochen, war die Abwehrleistung an sich. Gegen Bayer und den VfB hätte es für Dortmund weit mehr als nur die drei Gegentore hageln können, ja müssen.

Gleiches lässt sich jetzt nach dem 1:1 gegen Paris behaupten, wenngleich der Ansatz ein anderer war. Die Hausherren agierten in der Tat mit viel Mut, attackierten hoch und schafften es so, die Defensive des Gegners verwundbar zu machen. Einzig die Chancenverwertung hätte besser ausfallen müssen.