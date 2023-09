Champions League: Vierer- und Fünferpacker! Das sind die Rekordtorjäger innerhalb eines Spiels

Vier oder gar fünf Tore in einem Spiel der Champions League? Das gelang in der Geschichte nicht vielen Stürmern. SPOX zeigt die Angreifer, die sich in der Champions League für immer verewigen konnten.

Vier Tore in einem Spiel in der Königsklasse? Der Traum eines jeden Stürmers. Tatsächlich gelang das schon zahlreichen Angreifern. Erstmals Milos Milutinovic im Jahr 1955 beim 5:2-Sieg von Partizan über Sporting. 1959 traf Owe Ohlsson für den IFK Göteborg gleich fünfmal beim 6:1 über den Linfield FC. Auch Gerd Müller trug sich 1972 in die Liste der Fünferpacker ein. Weil die Liste an Spielern den Rahmen dieser Übersicht sprengen würde, fokussieren wir uns aber auf die heutige Champions League, die es seit 1992 gibt. Hier kommen die Stürmer mit den meisten Toren in einem Spiel. Champions League: Vier Tore in einem Spiel

© getty Marco van Basten (1992/1993) AC Milan 4:0 IFK Göteborg

© getty SIMONE INZAGHI beim 5:1 von Lazio Rom über Olympique Marseille in der Saison 1999/00. Simone Inzaghi (1999/00) Lazio Rom 5:1 Olympique Marseille

© getty DADO PRSO beim 8:3 von AS Monaco über Deportivo La Coruna in der Saison 2003/04. Dado Prso (2003/04) AS Monaco 8:3 Deportivo La Coruña

© getty Ruud van Nistelrooy (2004/05) Manchester United 4:1 AC Sparta Praha

© getty Andriy Shevchenko (2005/06) Fenerbahce 0:4 AC Milan

© getty Lionel Messi (2009/2010) FC Barcelona 4:1 FC Arsenal

© getty Bafétimbi Gomes (2011/12) Dinamo Zagreb 1:7 Olympique Lyon

© getty Mario Gómez (2011/12) FC Bayern München 7:0 FC Basel

© getty Robert Lewandowski (2012/13) Borussia Dortmund 4:1 Real Madrid

© getty Zlatan Ibrahimovic (2013/14) RSC Anderlecht 0:5 Paris Saint-Germain

© getty Cristiano Ronaldo (2015/16) Real Madrid 8:0 Malmö FF

© getty Serge Gnabry (2019/20) Tottenham Hotspur 2:7 FC Bayern München

© getty Robert Lewandowski (2019/20) Crvena Zvezda 0:6 FC Bayern München

© getty Josip Illcic (2019/20) FC Valencia 3:4 Atalanta

© getty Olivier Giroud (2020/21) FC Sevilla 0:4 FC Chelsea

© getty Sébastien Haller (2021/22) Sporting CP 1:5 Ajax Champions League: Fünf Tore in einem Spiel

© getty Lionel Messi (2011/12) FC Barcelona 7:1 Bayer Leverkusen

© getty Luiz Adriano (2014/15) BATE Borisov 0:7 Shakhtar Donezk