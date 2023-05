FC Bayern vs. BVB - 10 Jahre Champions-League-Finale 2013: Die Einzelkritiken von damals

Am 25. Mai 2013, also heute vor exakt zehn Jahren, standen sich der FC Bayern und Borussia Dortmund im Wembley-Stadion in London im Champions-League-Finale gegenüber. Eine gute Gelegenheit, um auf die SPOX-Einzelkritiken von damals zurückzublicken.

Die Münchner setzten sich damals mit 2:1 durch. Mario Mandzukic (60.) brachte das Team von Trainer Jupp Heynckes in Führung, ehe Ilkay Gündogan in der 68. Minute per Foulelfmeter für die Elf von Jürgen Klopp ausglich. Zum Helden wurde schließlich Arjen Robben mit seinem Siegtor in der 89. Minute. FC Bayern: Noten und Einzelkritiken

© getty Manuel Neuer Nach 22 Minuten hieß es nach Torschüssen: Bayern 0, BVB 6. Aber jedes Mal stand Neuer im Weg, gegen Kuba (14.) und Lewandowski (35.) hielt er ganz stark. Nach der Pause kaum noch gefordert, stets aber auf der Höhe und sicher bei hohen Bällen. Note 1,5

© getty Philipp Lahm Nach 22 Minuten hieß es nach Torschüssen: Bayern 0, BVB 6. Aber jedes Mal stand Neuer im Weg, gegen Kuba (14.) und Lewandowski (35.) hielt er ganz stark. Nach der Pause kaum noch gefordert, stets aber auf der Höhe und sicher bei hohen Bällen. Note 1,5

© imago images Jerome Boateng Verursachte nach fünf Minuten eine unnötige Ecke, weil ihm der Ball über den Scheitel rutschte. Gewann anschließend jedes Kopfballduell gegen Lewandowski, hatte am Boden aber er zwei, drei Mal das Nachsehen. Im Passspiel oft unsauber. Nach der Pause legte er Lewandowski an die Kette und kam auf eine Zweikampfquote von 80 Prozent gewonnener Duelle. Note: 2,5

© getty Dante Seine erste erwähnenswerte Aktion war ein vertikaler Fehlpass genau in den Fuß von Reus (6.). War durch Dortmunds Pressing oft zu langen Bällen gezwungen, auch weil im Zentrum der Bayern zu wenig Bewegung war und die Anspielstationen auf kurzem Weg fehlten. Sah nach einem Foul an Reus Gelb (29.) und verursachte den Elfmeter, indem er ungestüm in den Zweikampf mit Reus ging. Note: 3,5

© getty David Alaba Dortmund kam immer wieder über seine linke Seite zu gefährlichen Angriffen. Hatte große Probleme in der Rückwärtsbewegung, wurde von Piszczek, Kuba und Reus, wenn der auf rechts auswich, überlaufen. In der zweiten Halbzeit defensiv stärker gegen abbauende Borussen und mit einem Hammer aus 25 Metern, den Weidenfeller parierte (76.). Note: 3

© getty Javi Martinez Tauchte in den ersten 20 Minuten ab und hatte ganz wenige Ballkontakte. War mit einer starken Balleroberung gegen Bender, als er den Ball von hinten klaute, auf einmal im Spiel. Anschließend überragend im Zweikampf und mit 100 Prozent angekommenen Pässen. Neben Robben bester Feldspieler bei Bayern. Note: 1,5

© getty Bastian Schweinsteiger Ließ sich tief fallen und nahm jeden ersten Ball aus der Viererkette auf. Vermied beim Ballverteilen dann aber jedes Risiko, spielte viel quer und zurück, bedingt auch durch das starke Pressing des BVB. Schlug einen schwachen Freistoß von halblinks übers Tor (34.) und wirkte körperlich nicht richtig fit. Nach der Pause deutlich präsenter, aber mit insgesamt schwacher Zweikampfquote (29 Prozent gewonnen). Note: 3,5

© getty Arjen Robben Wie Ribery erst nicht im Spiel, weil gut zugestellt von Großkreutz und Schmelzer. Vergab vor der Pause zudem zwei Großchancen, jeweils freistehend vor Weidenfeller. Gab nach der Pause unermüdlich Gas über seine rechte Seite, bereitete das 1:0 durch Mandzukic aber über links vor. In der 89. Minute mit dem Siegtor nach klasse Einzelleistung und Geduld im Abschluss. Note: 2

© getty Thomas Müller Kaum zu sehen zu Beginn, was für sein Spiel aber nicht ungewöhnlich ist. Hatte danach einige Ideen mit öffnenden Pässen, auf die die Mitspieler aber nicht eingingen. Super Pass auf Robben vor dessen erster Großchance. Nach der Pause ackerte Müller im Zentrum und auf den Flügeln und rieb sich in Zweikämpfen auf. Note: 2

© getty Franck Ribery Wurde in der Anfangsphase viel angespielt, weil die Bayern bevorzugt über links angriffen, konnte sich aber gegen die Doppelung von Piszczek und Kuba nicht durchsetzen. Tauschte nach 20 Minuten mit Müller die Position und ging in die Mitte, zog aber schnell wieder nach links. War wieder mal völlig überdreht, wenn es in den Zweikämpfen zur Sache ging. Hätte schon nach seinem Handschlag gegen Lewandowski vom Platz fliegen können, kam ohne Verwarnung davon. Auch gegen Großkreutz nach der Pause on fire, diesmal gab's Gelb. Kein gutes Spiel des Franzosen. Note: 4

© imago images Mario Mandzukic Hatte einen schweren Stand, weil die Bayern viele lange Bälle spielten und er bei Subotic und Hummels gut aufgehoben war. Beschwerte sich mehrfach bei Robben und Ribery über die fehlende Unterstützung beim Pressing. Wie immer viel unterwegs und mit der ersten Bayern-Chance nach Ribery-Flanke per Kopf (26.). Stand beim 1:0 goldrichtig. Note: 2

© getty Luiz Gustavo Kam direkt nach dem 2:1 für Ribery und half mit, den Sieg über die Zeit zu bringen. Ohne Bewertung

© getty Mario Gomez Kam in der Nachspielzeit für Mandzukic, um Zeit zu schinden. Ohne Bewertung BVB: Die Noten und Einzelkritiken

© getty Roman Weidenfeller Die nächste Sternstunde des vielleicht meist unterschätzten Torwarts in Europa. In der ersten Hälfte mit drei starken Paraden. Nach der Pause bei Bayerns 1:0 und 2:1 ohne Chance, dafür aber mit weiteren Glanztaten gegen Alaba (76.) und Schweinsteiger (88.). Note: 1,5

© getty Lukasz Piszczek Ließ Ribery anfangs nie aus den Augen. Nahezu perfekte Abstimmung mit Vordermann Kuba, so dass Bayerns linke Seite wirkungslos blieb. Allerdings selbst in der Offensive ähnlich ungefährlich. Baute in der zweiten Hälfte ab und zeigte sich weniger aufmerksam und verlor den entscheidenden Zweikampf gegen Ribery vor dem 1:2. Note: 4

© getty Neven Subotic Wesentlich stabiler als Hummels. Wusste bei Ballbesitz dem ihn gestatteten Raum nicht zu nutzen und beschränkte sich auf Sicherheitspässe. Dafür aber im Zweikampf sicher und mit einer unfassbaren Rettungstat, als er vor Robben den Ball kurz von der Linie weggrätschte (72.). Note: 3

© getty Mats Hummels Durchwachsene Vorstellung: Defensiv wacklig, stellvertretend die 43. Minute, als er nicht energisch zum Ball ging und Robben eine Großchance ermöglichte. Versuchte sich bei Ballbesitz als Spielmacher, doch ihm fehlte die Präzision bei den häufig missratenen Diagonalpässen. In der zweiten Halbzeit jedoch mit einer deutlichen Steigerung, kam aber bei Robbens Siegtor zu spät. Note: 4

© getty Marcel Schmelzer Begann stark, stand extrem hoch und setzte Robben zu. Als die Bayern-Offensivreihe jedoch rochierte und die Positionen tauschte, zeigte sich Schmelzer zu oft desorientiert. Note 4

© getty Sven Bender Solide Leistung. Nach vorne mit einer gelungenen Aktion, als er überraschend im Bayern-Strafraum auftauchte und zum Torschuss kam (22.). Defensiv weitestgehend fehlerfrei, verlor allerdings Mitte der ersten Hälfte zwei Kopfballduelle gegen Madzukic und Martinez, die beinahe zu Toren führten. Note: 3

© imago images Ilkay Gündogan Typisch riskante Spielweise, die sich nicht immer auszahlte. Konnte das Tempo der Partie nicht so kontrollieren wie so oft in der Champions-League-Saison. Zeigte sich aber beim Elfmeter zum Ausgleich nervenstark. Note: 3

© getty Jakub Blaszczykowski Entschied das Duell gegen Alaba für sich: Zweikampfstark, offensiv umtriebig, taktisch clever, mit dem richtigen Maß zwischen Risiko und Sicherheit. Beschränkte sich in der zweiten Hälfte mehr aufs Verteidigen, um Hintermann Piszczek zu helfen. Note: 2

© getty Marco Reus Neben Weidenfeller bester Dortmunder: Lief vor allem in den ersten 15 Minuten die Bayern-Innenverteidiger perfekt an, so dass diese mit dem Ball am Fuß nichts anzufangen wussten. Bei eigenem Ballbesitz der Alleskönner: Bestimmte die Geschwindigkeit, setzte Lewandowski ein, kam selbst zu Torschüssen - und holte den Elfmeter zum Ausgleich heraus. Note: 1,5

© getty Kevin Großkreutz Im Vergleich zum Rückspiel in Madrid wie verwandelt: Selbstbewusst, aggressiv und sogar mit spielerischen Höhepunkten wie der Durchstecker zu Reus (19.). Hatte jedoch wie Schmelzer mit der Positionsrochade des offensiven Bayern-Mittelfeldtrios Probleme und ließ Robben vor dessen Großchance aus den Augen (30.). Note: 3

© imago images Robert Lewandowski Fing stark an, ließ jedoch zunehmend nach und war in der zweiten Halbzeit ohne eine nennenswerte Aktion. Note: 4

© imago images Julian Schieber Ohne Bewertung