FC Bayern München vor Duell mit Manchester City: Die Defensive ist der große Trumpf!

Vor dem Duell mit Manchester City in der Champions League ist sich Thomas Tuchel vom FC Bayern München sicher, dass es Phasen des Leidens geben wird. Gut für ihn, dass die Defensive des FCB aktuell in Topform ist. Trotzdem gibt es auch in der Abwehr noch Details, die der Trainer anpassen muss. Eine Analyse.

Den Norweger aus dem Spiel zu nehmen, wird eine von vielen Aufgaben sein, die die Bayern-Defensive am Dienstagabend zu lösen hat. Da trifft es sich gut, dass sich nicht nur die Innenverteidiger des Rekordmeisters in absoluter Topform befinden, sondern auch das Team insgesamt erhebliche Sprünge im Defensivbereich gemacht hat.

"Ich habe mal das Vergnügen gehabt, mit Johan Cruyff zu sprechen", erzählte der Coach. Dieser habe ihm von einem Stürmer berichtet, "den sie nie in den Griff bekamen mit Barcelona. Bis sie irgendwann gesagt haben, wir decken den jetzt nicht mehr. Und dann hat er aufgehört, Tore gegen sie zu schießen." Ausprobieren werde er das in Bezug auf Erling Haaland aber eher nicht.

FC Bayern München: Restverteidigung wird zum Bollwerk

Sowohl im Pokalspiel als auch am Wochenende hatte der SC Freiburg seine Gelegenheiten. Bayern hatte ein paar Ballverluste zu viel in seinem Spiel nach vorn und rannte so in den einen oder anderen Konter. Gefährlich wurde es allerdings selten. Ein Grund dafür ist die überragende Form der Innenverteidiger. Dayot Upamecano, Benjamin Pavard und Matthijs de Ligt scheinen bereit zu sein für das, was sie am Dienstagabend in Manchester erwartet.

Pavard verteidigte in den ersten beiden Spielen unter Tuchel die rechte Abwehrseite und gewann dort viele wichtige Zweikämpfe. Am Wochenende räumte er gemeinsam mit de Ligt in der Innenverteidigung alles ab, was auf ihn zurollte. Der Franzose läuft in München fast schon chronisch unter dem Radar. "Er wird manchmal ein bisschen unterschätzt", sagte Tuchel jüngst: "Er kann sich auf extrem hohem Niveau anpassen. Er geht in der individuellen Betrachtung manchmal unter, für uns ist er aber super wichtig."

Genauso wie Upamecano, der zuletzt mehr in den Mittelpunkt rückte, weil er seine individuellen Fehler abstellen konnte. Neben seiner enormen Zweikampfstärke glänzt der 24-Jährige vor allem im Spielaufbau. Der Datenanbieter Opta misst unter anderem, wie viele Meter ein Spieler in Richtung gegnerisches Tor allein mit Pässen für sein Team gewinnt - die Statistik wird progressive Distanz genannt. Im Bayern-Kader ist Upamecano der mit Abstand beste Feldspieler - mit 545 Metern pro 90 Minuten. Pavard (467), Hernández (437) und de Ligt (427) folgen. Der ehemalige Leipziger geht im Spielaufbau am meisten Risiko, hat mit 90,4 Prozent aber dennoch eine starke Passquote.

Auch bei den progressiven Metern mit dem Ball am Fuß hat er den Bestwert aller Bayern-Spieler - 327 Meter trägt er den Ball pro 90 Minuten in Richtung gegnerisches Tor. Darunter sind teilweise Dribblings, die an Lucio erinnern.

Und dann ist da eben noch de Ligt, der zuletzt immer mehr zum Abwehrchef wurde. Der Niederländer hat im Spielaufbau noch Luft nach oben, gewinnt defensiv aber viele wichtige Zweikämpfe. Seine Rettungsaktion im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain war ein mindestens genauso großes Highlight seiner bisherigen Saison wie das Traumtor, das er am Wochenende beim SC Freiburg erzielte. Der 23-Jährige ist spätestens seit der Rückrunde angekommen in München und hält den Defensivladen zur Not auch alleine dicht.

Bei Standards sind die drei Verteidiger ebenfalls eine Waffe, wie die ersten drei Tuchel-Spiele zeigten. In allen drei Partien wurden die Münchner vor allem bei Ecken gefährlich. Dort trafen sich die drei meist am Elfmeterpunkt, um dann in alle Richtungen auszuschwärmen. Mit Erfolg. Das 2:0 bereitete de Ligt mit einer Kopfballverlängerung vor, die 1:0-Führung im Pokal erzielte unter der Woche Upamecano. Gerade in K.-o.-Spielen können Standards eine wichtige Rolle einnehmen.