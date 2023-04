FC Bayern München: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel und Matthijs de Ligt vor dem Champions-League-Spiel bei Manchester City im Liveticker

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City stellen sich FC Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel sowie Abwehrchef Matthijs de Ligt den Fragen der Medienvertreter des FCB. Es sind Updates zur Gesundheit der beiden Stürmer Mathys Tel und Eric Maxim Choupo-Moting zu erwarten. Die Pressekonferenz gibt es hier im Liveticker.

FC Bayern München: PK mit Thomas Tuchel und Matthijs de Ligt im Liveticker - Beginn: 20:40 Uhr

Vor Beginn: Die Presserunde mit Thomas Tuchel und Matthijs de Ligt startet um 20:40 Uhr.

Vor Beginn: Thema der Fragerunde könnte zudem Tuchels persönliche Vergangenheit mit Manchester Citys Manager Pep Guardiola haben. Als BVB-Coach verlor Tuchel etwa im DFB-Pokalfinale gegen Guardiola. Dafür gewann er 2021 den Champions-League-Titel mit dem FC Chelsea gegen Guardiolas Citizens.

Vor Beginn: Vor dem Champions-League-Kracher stellen sich einige Fragen zur Personalsituation. Während Mathys Tel nach seinem Muskelfaserriss wieder zurückkehren könnte, wackelt Stamm-Neuner Eric Maxim Choupo-Moting weiterhin mit Kniebeschwerden. Dayot Upamecano wird nach seiner Gelb-Sperre in der Bundesliga wieder in den Kader und möglicherweise auch in die Startelf zurückkehren.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern München mit Thomas Tuchel und Matthijs de Ligt vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City.

