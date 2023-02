Pressestimmen zum Liverpool-Debakel: "Klopps Anfield-Imperium in Trümmern"

Liverpool erlebt ein Debakel nach früher Führung vor heimischer Kulisse, während Napoli für Eintracht Frankfurt wohl eine Nummer zu groß war. Die Pressestimmen zur Champions League.

The Guardian: "Madrid hat sich hier selbst ein Loch gegraben und zwei frühe Tore kassiert - das zweite nach einem schrecklichen Torwartfehler von Thibaut Courtois. Es sah so aus, als ob ihnen dieses Achtelfinal-Hinspiel entgleiten könnte. Und doch haben sie kaum geblinzelt. Stattdessen war es Liverpool, das beim ersten Anzeichen von Turbulenzen auseinanderfiel, nämlich nach dem ersten Tor des Abends für seinen Erzfeind Vinícius."

The Sun: "Peinliche Reds verspielen einen Zwei-Tore-Vorsprung und kassieren in einem Anfield-Krimi ihre schlimmste Niederlage in Europa jemals. Nach einer Nacht der Geschichte und der Komödie, die sich in Demütigung und Horror verwandelten, muss Jürgen Klopp die Trümmer seines Anfield-Imperiums begutachten."

Daily Mirror: "Liverpool wird von Real Madrid nach Zwei-Tore-Führung gedemütigt. Liverpool ging gegen Real Madrid in Anfield früh in Führung, doch die Spanier kamen zurück und sicherten sich den Sieg im Hinspiel."

© getty

Spanien

As: "Ein Madrid für die Geschichte. Die Weißen schlugen Liverpool in einem Spiel, in dem sie in der 14. Minute mit 0:2 zurücklagen. Vinicius mit einem Doppelpack und Modric zeigten eine hervorragende Leistung."

Marca: "Real Madrid zeigt in Anfield, warum es Europas Champion ist. Vinicius, die Plage von Liverpool. Anfield erliegt dem Charme Madrids."

Mundo Deportivo: "Real Madrid erobert Anfield im Sturm. Die Weißen kassierten in den ersten 15 Minuten zwei Gegentore und besiegten am Ende Liverpool, womit sie mit anderthalb Beinen im Viertelfinale der Champions League stehen."

El País: "Real Madrid sorgt immer wieder für Erstaunen. Los Blancos feierten in Anfield ein historisches Comeback und schlugen Liverpool unter Vinicius' Führung nach einem frühen Rückstand."

El Mundo: "In einer dieser ebenso schönen wie unheimlichen Beziehungen, vielleicht der unerklärlichsten, die der Fußball je gekannt hat, stürzten die Blancos an der Anfield Road in den Schlamm, machten sich in kaum zehn Minuten nackt, wischten sich die Flecken ab, atmeten durch und kletterten auf die Schultern ihrer Legende, um den Atem anzuhalten und gab ein Statement auf einem Kontinent ab, der nur ihnen gehört. Vielleicht kommt Ihnen die Geschichte bekannt vor. Madrid ließ sich töten, um zu leben. Und nur sie verstehen die Champions League auf diese Weise. Der Abend wurde zur Tortur für Liverpool und zu einer Seite im Geschichtsbuch Madrids. Eine mehr, aber wegen des Ortes und des Ergebnisses wird das für immer in Erinnerung bleiben."

La Vanguardia: "Real Madrid hat einen Albtraumstart überwunden und einen denkwürdigen Sieg errungen - dank einer monumentalen zweiten Halbzeit an einem Tag, der für die Blancos nicht schlimmer hätte beginnen können: Amancio, ihr Ehrenpräsident, ist gestorben. Liverpool braucht schon ein kleines sportliches Wunder, um am 15. März im Bernabéu die Wende zu schaffen. Um Madrid in der Champions League zu eliminieren, muss man sie mehrmals schlagen, und je toter sie aussehen, desto misstrauischer muss man sein. Liverpool weiß das sehr gut. Aber wie so viele andere haben sie, obwohl sie die Krankheit kennen, keine Medizin gefunden."