Schalke 04, News und Gerüchte: Comeback von Horst Heldt ein Thema - Absage von Raul?

Beim FC Schalke 04 ist angeblich eine Rückkehr von Horst Heldt ein Thema. Raul sagte den Knappen offenbar ab. Und: Timo Baumgartl ist gegen Hertha BSC wohl wieder dabei.

Der 27-jährige Verteidiger könnte somit am Sonntag beim Spiel gegen Hertha BSC wieder in der Startelf stehen.

"Er war bereits am Samstag wieder bei der Mannschaft. Jeder darf Fehler machen. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Und nach dem, was ich von den Verantwortlichen gehört habe, hat er es eingesehen. Deshalb ist es jetzt erledigt", wird Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer von der belgischen Zeitung GrenzEcho zitiert.

Der nach seiner öffentlich geäußerten Kritik am mittlerweile entlassenen Trainer Reis vorläufig in die zweite Mannschaft abgeschobene Timo Baumgartl steht vor einer Rückkehr zu den Profis.

Derweil dementierte Hefer Berichte, wonach das Aus von Sportvorstand Knäbel bereits beschlossene Sache sei. "Das ist ein Thema, das wir in Ruhe angehen werden, sobald die akuten Herausforderungen gelöst sind", sagte der 46-Jährige. "Wenn der neue Trainer und der neue CEO da sind, müssen wir in Ruhe analysieren, woran es gelegen hat und welche Dinge wir insbesondere im Sport noch anpassen müssen."

Schalke wird in den kommenden zwei bis drei Wochen einen neuen Vorstandsvorsitzenden präsentieren. "Wir haben einen neuen CEO gefunden und eine Einigung erzielt", sagte Hefer der dpa : "Er wird zeitnah in der Länderspielpause vorgestellt werden." Der neue Mann wird Bernd Schröder ersetzen.

Schalke 04, News: DFB-Pokal beim FC St. Pauli

Schalke bekommt es in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Ob die Partie am Millerntor am 31. Oktober oder am 1. November steigt, ist noch nicht entschieden. In der ersten Runde hatte sich Schalke mit 3:1 bei Eintracht Braunschweig durchgesetzt.

