Bloß kein Ballbesitz! Interessante Statistiken beim FC Bayern München

© getty

FC Bayern München: Die Ballbesitzwerte bei den Spitzenspielen

Woran das liegt? Die Münchner verfügen in der Offensive über wieselflinke Individualisten, allen voran Leroy Sané. Gegen Arsenal resultierten beide Treffer aus schnellen Angriffen mit Sané-Beteiligung. "Ihm tut es gut, wenn er ein bisschen Raum vor sich hat, in den er dann mit seinen 36 km/h reinfahren kann", erklärte Müller. Umso wichtiger ist Sanés Einsatz am Mittwoch beim Rückspiel, trotz anhaltender Schambeinprobleme dürfte es für einen Platz in der Startelf reichen.

Die Duelle mit Stuttgart und Arsenal sind nur die krassesten Beispiele des Münchner Musters. Interessant ist beispielsweise auch ein Blick auf die Ballbesitz-Verteilung bei den beiden Duellen mit Meister Bayer Leverkusen. Als die Münchner beim ausgeglichenen Hinspiel ein Remis holten, hatten sie nur 52 Prozent Ballbesitz. Als sie beim Rückspiel chancenlos mit 0:3 untergingen, betrug der Wert 61 Prozent.

Gegen Borussia Dortmund? Neulich bei der 0:2-Pleite waren es 61 Prozent, beim 4:0-Sieg im Herbst dagegen nur 50 Prozent. Und gegen RB Leipzig? 67 Prozent beim 0:3 im Supercup, 65 Prozent beim 2:2 im Hinspiel und 56 Prozent beim 2:1 im Rückspiel.

Selbstverständlich erzählt jedes Spiel seine eigene Geschichte und selbstverständlich muss ein Gegner in Rückstand aktiver werden und seinerseits fast schon automatisch den Ballbesitzanteil steigern. Auffallend sind diese Zahlen aber dennoch. Vereinfacht lautet die Formel des FC Bayern, zumindest bei Spitzenspielen: Je niedriger der Ballbesitzanteil, desto besser das Ergebnis.