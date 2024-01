Einige Flops nach Arjen Robben! Die späten Transfers des FC Bayern München

© https://twitter.com/FCBayern

MARC ROCA

Am 4. Oktober 2020 begann eine große Transfer-Offensive der Bayern, die ihren Kader aufblähten: Roca kam für 9 Millionen Euro von Espanyol, aber in München in knapp zwei Jahren nie über den Status des Ersatzspielers hinaus. Wurde erstaunlicherweise mit Gewinn an Leeds United weiterverkauft.