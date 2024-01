FC Bayern München: Sacha Boey vor Wechsel zum FCB! 100 Prozent Überzeugung oder Panikkauf?

© imago images

Sacha Boey: Die aufregende Risikovariante

Wie Sky erfahren haben will, besteht bereits eine Einigung mit dem Spieler. Bild berichtete von einem Medizincheck, der am Freitag stattfinden soll. Der 23-Jährige war den Münchnern ursprünglich zu teuer, glaubt man den Medienberichten aus der ersten Januarhälfte. Doch nun könnte die Not den einen oder anderen Euro vom Festgeldkonto locker machen.

Was bemerkenswert ist. Denn wären die Münchner von Beginn an überzeugt gewesen, hätten sie wohl kaum wegen einer Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro Abstand genommen. Dass es also überhaupt erst zum Interesse an Übergangslösungen wie Kieran Trippier oder Mukiele kam, spricht nicht für eine grundsätzliche Überzeugung bei Boey.

Dabei bringt der durchaus Qualitäten mit, die den Bayern gut zu Gesicht stehen könnten. Anders als Mukiele ist der Franzose ein Spieler, der vor allem im Spiel mit dem Ball herausragend ist. Unter allen Außenverteidigern der Champions League zählt er bei den Aktionen, die zu einem Abschluss führen, zu den besten neun Prozent (3,67 pro 90 Minuten).

Boey ist schnell, gut im Dribbling und vor allem sehr spielintelligent. Der Rechtsverteidiger trifft intuitiv oft sehr gute Entscheidungen und würde gut ins Kombinationsspiel der Münchner passen.