Suche nach Rechtsverteidiger beendet? FC Bayern München macht wohl bei Sacha Boey von Galatasaray Istanbul ernst - Medizincheck angeblich am Freitag

FC Bayern: Kein Durchbruch bei Kieran Trippier und Nordi Mukiele

Zuletzt hatte sich das Team von Trainer Thomas Tuchel aber um die Dienste von Kieran Trippier (Newcastle United) und Nordi Mukiele (PSG) bemüht.

Weil keine Einigung mit den Magpies erzielt werden konnte, stiegen die Münchner jedoch aus dem Poker um Trippier aus. Die Verhandlungen mit Mukiele stocken derweil seit geraumer Zeit. Dennoch galt der ehemalige Leipziger, der sowohl rechts als auch innen spielen kann, bis zuletzt als Wunschlösung für die Abwehr.

Boey, der in dieser Champions-League-Saison zweimal gegen die Bayern in der Startelf gestanden hatte, absolvierte in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend 31 Pflichtspiele für Galatasaray. Dabei gelangen ihm zwei Treffer.