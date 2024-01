FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken beim Zittersieg gegen den FC Augsburg: Pavlovic empfiehlt sich - ein Defensivspieler fremdelt auf ungewohnter Position

© getty

FC Augsburg - FC Bayern, Noten: Raphael Guerreiro

Im dritten Spiel nacheinander bekleidete Thomas Tuchels Lieblingsschüler eine andere Position: schwach im zentralen Mittelfeld gegen Bremen, stark links hinten gegen Union - in Augsburg aufgrund von Konrad Laimers Verletzung rechts hinten benötigt. Guerreiro fremdelte offensichtlich mit der ungewohnten Position, vor allem in der ersten Halbzeit ließ er wiederholt Gegenspieler in seinem Rücken entwischen. Tuchel reagierte mit intensivem Coaching, rief ihn einmal sogar an die Seitenlinie. Bei eigenem Ballbesitz präsentierte sich Guerreiro immerhin engagiert. Note: 4.