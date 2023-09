FC Bayern München, News und Gerüchte: Salihamidzic-Aus verzögert wohl Musiala-Deal - Spekulationen über Goretzka-Vorfall

Der FC Bayern München soll mit Jamal Musiala über einen Top-Vertrag verhandeln. Lothar Matthäus spekuliert über die Gründe, die zur Ausbootung von Leon Goretzka beim DFB-Team geführt haben könnten. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Laut der Bild war man zwar in fortgeschrittenen Gesprächen, hat sich aber schließlich doch gegen Bella-Kotchap entschieden, obwohl eine Leihe mit dem FC Southampton sowie dem Spieler bereits ausgehandelt gewesen sein soll. Am Ende wurde Bella-Kotchap für ein Jahr zur PSV Eindhoven verliehen.

Am Deadline Day haben sich beim FC Bayern München gleich mehrere Transfers zerschlagen. Einer davon soll Nationalverteidiger Armel Bella-Kotchap gewesen sein. Doch anders als bei Joao Palhinha, für dessen Wechsel die Zeit nicht reichte, war bei einem möglichen Wechsel des 21-Jährigen wohl Bayern selbst die Partei, die den Wechsel gestoppt hat.

FC Bayern: Kriegt Jamal Musiala einen Top-Vertrag?

Das Arbeitspapier von Jamal Musiala beim FC Bayern München läuft noch drei Jahre. Bis 2026 ist er also an den Rekordmeister gebunden. Doch wie die Bild berichtet, arbeitet der FCB bereits an einer vorzeitigen Verlängerung. Schon unter Hasan Salihamidzic sollen die Verhandlungen begonnen haben. Ohne dessen Entlassung hätte eine Verlängerung sogar schon klappen können, heißt es.

Doch die Verlängerungsgespräche verlaufen trotzdem positiv. Das große Verhandlungsthema ist das Gehalt von Musiala. Der 20-Jährige gehört mit etwa acht Millionen Euro Jahresgehalt nicht gerade zu den Topverdienern an der Säbener Straße - das könnte sich mit einer Vertragsverlängerung ändern.