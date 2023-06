FC Bayern München, Transfer-Gerüchte: Tuchels Wunschspieler will nicht nach München - wildert Mourinho beim FCB?

Die Saison ist so gut wie vorbei und die Transferphase geht richtig los. Ein Bundesligist nach dem nächsten vermeldet seine ersten Deals - doch beim FC Bayern München ist noch nicht viel in trockenen Tüchern. Wer könnte beim FCB kommen, wer könnte gehen?

Die Stürmer-Suche hat eine große Priorität beim FC Bayern, ebenso soll ein neuer Sechser her. Verlassen könnten die Bayern neben dem Sturmflop vor allem diverse Defensivspieler. SPOX wirft einen Blick auf die aktuellen Transfergerückte rund um den FCB.

© getty FC Bayern: Mögliche Abgänge Yann Sommer Bei seinem Wechsel zum FC Bayern München im Winter hieß es, dass Yann Sommer nicht plant, nur für ein halbes Jahr dort zu sein. Er wolle das Duell um die Nummer eins aufnehmen. Doch mittlerweile soll das Thema Bayern-intern schon entschieden sein. Zuletzt gab es sogar Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Toni Tapalovic als Torwart-Trainer. Nicht nur wenn Manuel Neuers Trauzeuge zurückkommt, sollte der Weltmeister von 2014 gesetzt sein. Für Sommer wird also ein Abnehmer gesucht - und offenbar haben sich schon viele Klubs nach dem Schweizer Nationalkeeper erkundigt. Nach Informationen der Bild soll Manchester United am 34-Jährigen dran sein. Die Red Devils ziehen die Verlängerungsoption von David de Gea nicht - die Nummer eins könnte also gehen. Offenbar will der englische Klub trotzdem zu günstigeren Konditionen verlängern, dann wäre aber zumindest ein Duell um den Stammplatz möglich. Zudem soll es laut dem kicker Interesse von vier weiteren Vereinen geben. Darunter sind Premier-League-Absteiger Leicester City und die beiden Spanien-Klubs FC Valencia und FC Villareal. Der vierte Interessent soll die AS Monaco sein, die Alexander Nübel nicht fest verpflichten möchte.

© imago images Alexander Nübel In der Hinrunde beeindruckte Alexander Nübel noch bei der AS Monaco, doch nach erneut wechselhaften Leistungen seit der Winterpause sollen die Franzosen ihn nicht fest verpflichten wollen. Eine Rückkehr zum FCB ist für den Spieler keine Option, solange Manuel Neuer noch da ist, wie er verlauten ließ. Zudem soll er sich mit Tapalovic nicht gut verstanden haben - eine Rückkehr des Torwart-Trainers würde also klar gegen eine Nübel-Rückkehr sprechen. Somit dürfte klar sein, dass mit der Neuer-Rückkehr ins Tor auch der bis Ende Juni verliehene Nübel ein Verkaufskandidat ist. Wo der 26-Jährige in der kommenden Saison im Tor stehen wird, ist jedoch noch komplett unklar. Interessenten sind bisher keine bekannt.

© getty Benjamin Pavard Der französische Nationalspieler hat beim FCB nur noch Vertrag bis 2024 und daher muss im Sommer eine Entscheidung her: Geht oder bleibt Benjamin Pavard? Im Winter wirkte es, als sei alles klar und Pavard würde im Sommer gehen. Doch dann ging seine Formkurve steil nach oben und er durfte immer wieder auch auf seiner Wunschposition in der Innenverteidigung auflaufen. Doch laut der Sport Bild soll mittlerweile trotzdem eine Entscheidung gefallen sein: Pavard möchte offenbar noch einmal im Ausland spielen. Ein Meistertitel außerhalb der Bundesliga soll der Wunsch sein. Wenn es nach dem Franzosen geht, müsste aber offenbar nicht zwingend ein Transfer im Sommer 2023 forciert werden. Der 27-Jährige würde demnach auch noch ein Jahr in München bleiben und dann 2024 ablösefrei zu einem anderen Verein wechseln. Doch den Wunsch, den Verein zu wechseln, habe er bereits vor einigen Wochen beim FCB hinterlegt. Interessenten gibt es einige. Laut der Corriere dello Sport soll Pavards Wunsch aktuell ein sofortiger Transfer zu Inter Mailand sein. 20 Millionen Euro wären die Italiener offenbar bereit zu zahlen. Der Ausgang ist unklar.

© imago images Bouna Sarr Die Bayern würden Bouna Sarr gerne abgeben - mal wieder. Der Rechtsverteidiger, der 2020 von Olympique Marseille kam, hat noch Vertrag bis 2024. Verbrieftes Interesse gibt es nicht, vielleicht ist ein Jahr vor Vertragsende aber die Trennung über eine entsprechende Kompensationszahlung eine Option.

© imago images Daley Blind Der Niederländer kam im Winter als Reaktion auf die Ausfälle von Lucas Hernandez und Noussair Mazraoui. Insgesamt stand er fünfmal auf dem Platz, davon einmal in der Startelf. Für den 33-Jährigen hat der FCB also eigentlich keine Verwendung. Da sein Vertrag ausläuft, ist ein Abgang relativ sicher. Seine Ehefrau Candy-rae Blind verabschiedete sich bereits auf Instagram von München: "Ein weiteres Kapitel in unserem Leben ist geschlossen. Ein Abenteuer über fünf Monate, mit einem neuen Zuhause, neuer Schule, neuen Routinen. Es war nicht unser Bestes, aber wir haben es geschafft."

© getty Lucas Hernández Lange wirkte es, als wäre eine Vertragsverlängerung zwischen dem französischen Innenverteidiger und dem FC Bayern München eine reine Formsache. Doch nach dessen Kreuzbandriss bei der Weltmeisterschaft ließ sich der FCB offenbar zu viel Zeit, um auf ihn zuzukommen. Die mittlerweile gestarteten Verhandlungen sollen stocken, weil Interesse von Paris Saint-Germain am 27-Jährigen bestehe. Zuletzt berichtete die französische L'Equipe sogar, dass bereits eine Einigung zwischen Lucas Hernández und PSG bestehe und nur noch die Verständigung auf eine Ablösesumme offen sei. Die Bild dementierte diese Gerüchte. Doch ein Verbleib des aktuell verletzten Spielers, den Bayern einst per 80-Millionen-Euro-Klausel von Atlético Madrid holte, scheint zum aktuellen Zeitpunkt zumindest sehr unsicher zu sein. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

© imago images Leon Goretzka Vieles ist unklar um den Nebenmann von Joshua Kimmich - und am 34. Spieltag wurden alle Gerüchte nochmal ordentlich befeuert. Zuvor hieß es, Goretzka könnte der Verkaufskandidat sein, wenn der FC Bayern einen neuen defensiven Mittelfeldspieler wie Declan Rice verpflichtet. Daraufhin hieß es, Goretzka habe nicht im Sinn, zu gehen. Er wolle sich dem Duell stellen. Doch beim Saisonfinale kam er in der 71. Spielminute und musste schon 14 Minuten später den Platz für einen taktischen Wechsel (Thomas Tuchel brachte mit Jamal Musiala und Mathys Tel zwei Offensivkräfte) wieder verlassen. Als die Mannschaft sich im Anschluss an das Spiel um ein Handy versammelte, um den Schlusspfiff in Dortmund zu sehen, stand er teilnahmslos neben der Gruppe - und rannte nach Abpfiff auch nicht mit zu den Fans, um zu feiern. Ein erstes Zeichen? Es bleibt unklar. Vor allem, weil die handelnden Personen daraufhin entlassen wurden. Doch nun gibt es neue Gerüchte: Goretzka soll im Verein zwar eine sehr hohe Anerkennung genießen, sein politisches Engagement sei manchen Entscheidungsträgern jedoch ein Dorn im Auge, berichtet die tz. Ausgang offen. Sollte Goretzka den FCB verlassen, wäre offenbar der FC Liverpool interessiert.

© getty Sadio Mané Er sollte der Königstransfer von Hasan Salihamidzic im Sommer 2022 werden. Doch als Robert-Lewandowski-Ersatz hat der vielseitige Stürmer beim FC Bayern ganz und gar nicht eingeschlagen. Als Mittelstürmer funktioniert er bei Bayern überhaupt nicht, auch als Linksaußen und in anderen Rollen ließen die Leistungen zu wünschen übrig. Nun könnte der 31-jährige Senegalese, dessen Vertrag bis 2025 läuft, nach einem Jahr schon wieder gehen. Doch sicher ist ein Abgang nicht. Transfer-Experte Fabrizio Romano etwa berichtete, der ehemaliger Liverpool-Star wolle sich in München durchkämpfen und sieht seine Zukunft beim FCB. Trotz der schwachen Saison im Trikot der Roten soll es großflächiges Interesse für den Senegalesen geben. Laut CBS ist José Mourinho, der gerade mit der AS Rom das Europa-League-Finale verloren hat, ein großer Fan von Mané und würde ihn sehr gerne zu sich holen. Auch eine Rückkehr nach England soll im Raum stehen. Kandidaten dafür sind laut Sky Sports der FC Chelsea sowie der neureiche Klub Newcastle United. Die Magpies laufen in der kommenden Saison in der Champions League auf und könnten Mané dort gebrauchen. Doch auch Manchester United ist laut Daily Mail im Kreis der Interessenten für Mané. Erik ten Hag soll einen torgefährlichen Flügelstürmer zu sich holen wollen.

© getty FC Bayern: Mögliche Zugänge Randal Kolo Muani Der FC Bayern München möchte mit einem Jahr Verspätung einen Lewandowski-Ersatz. "Die Nummer neun" sei definitiv eine Position, auf der man nachlegen wolle, erklärte Karl-Heinz Rummenigge gegenüber der dpa. Als aktueller Topfavorit des FCB gilt auch nach dem Wechsel der Verantwortlichen Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. Der 24-Jährige stieß erst vor der abgelaufenen Saison ablösefrei zu den Adlern und explodierte komplett. Im Winter wurde er für die WM nachnominiert und kam im Finale zum Einsatz, hätte fast ein entscheidendes Tor erzielt. Doch scheitern könnte es an den hohen Forderungen der Hessen. Die wollen angeblich 100 Millionen Euro für ihren Shootingstar haben. Der sagte zudem am Mittwoch auf einer Pressekonferenz: "Es kann sein, dass noch eine Saison bei Frankfurt dazu kommt. Ich habe hier noch lange Vertrag." Und zwar bis 2027. Doch ausschließen wollte er einen Wechsel auch nicht. "Es wird einen anderen Zeitpunkt geben, um über Ablösen zu sprechen", schob er das Thema vor dem DFB-Pokal-Finale am Samstag zur Seite. Doch Rummenigge merkte auch an, dass es nicht immer "das oberste Regal" sein müsse. Man habe 2012 mit Mario Mandzukic ebenfalls einen "unglaublich wichtigen" Spieler im günstigen Bereich gefunden.

© getty Harry Kane Schon seit langem wird immer wieder der Name Harry Kane von Tottenham Hotspur genannt, wenn es um Bayerns Mittelstürmer-Position geht. Schon beim Lewy-Wechsel 2022 war der 29-jährige Engländer lange im Gespräch. Auch nach dem Wechsel der Verantwortlicheng alt er als einer der Wunschkandidaten. Doch wie die britische Sun und die deutsche Bild berichten, soll Kane dem deutschen Rekordmeister nun indirekt abgesagt haben. Für den Stürmer stehe nur ein Transfer innerhalb der Premier League zur Debatte - und zwar zu Manchester United.

© getty Julián Álvarez Häufig hörte man zuletzt auch den Namen Julián Álvarez, wenn es um die Neuner-Position beim FCB ging. Hinter Erling Haaland ist der Argentinier bei Manchester City die klare Nummer zwei im Sturm, muss immer wieder auf andere Positionen ausweichen. Doch Sky berichtet nun, dass die Bayern den Weltmeister von seiner Wunschliste gestrichen habe. Álvarez sei ein Wunschspieler von Salihamidzic gewesen, nicht aber von den neuen Verantwortlichen.

© getty Dusan Vlahovic Dafür soll nach dem Bosse-Wechsel nun Dusan Vlahovic wieder angesagt sein. Wie der serbische Telegraf berichtet, sollen die neuen Verantwortlichen den Mittelstürmer von Juventus Turin ins Visier genommen haben - und bereits Gespräche mit Juve führen. Aufgrund eines Punktabzugs wird die Alte Dame Italiens die Champions-League-Qualifikation verpassen und ist daher finanziell auf teure Spieler-Verkäufe angewiesen.

© getty Declan Rice Neben dem Mittelstürmer soll der defensive Mittelfeldspieler von West Ham United die Wunsch-Verstärkung von Thomas Tuchel sein. Joshua Kimmich zeigte sich zwar als herausragender Spielgestalter, ließ in seinem Rücken aber immer wieder Löcher und fungiert generell nicht als Abräumer vor der Abwehrkette. Rice (Vertrag bis 2024) könnte helfen, doch der englische Nationalspieler wäre entsprechend teuer. 100 Millionen Euro soll er kosten. Doch nicht nur der Preis ist ein Problem. Laut Daily Mail will der Engländer nämlich gar nicht nach München wechseln. Stattdessen werden der FC Arsenal und Manchester United als Abnehmer gehandelt.

© getty Frenkie de Jong Das Interesse an Frenkie de Jong ist nicht neu - schon vor dem Wechsel des Niederländers zum FC Barcelona war er beim FCB im Gespräch und seitdem regelmäßig wieder. Laut Sky könnte er auch jetzt wieder ein Kandidat sein. Thomas Tuchel soll den 26-Jährigen, der in Barcelona bis 2026 unter Vertrag steht, zumindest als eine gute Option ansehen.

© getty Konrad Laimer Auch Konrad Laimer ist schon länger Thema in München - bereits vor einem Jahr soll ein Transfer zum FC Bayern kurz bevor gestanden haben, nun ist er ablösefrei. Nach dem Spiel seiner Leipziger gegen Bayern stand Laimer im Interview Rede und Antwort. Er verweigerte zwar eine Bestätigung, es gab allerdings kein Dementi. Dafür entsprechende Andeutungen, dass alles klar sein könnte. Die Verkündung des Transfers könnte kurz nach dem DFB-Pokal-Finale der Sachsen passieren. Doch Laimer ist eher ein Achter, kein Sechser. Er hat seine Stärken auch gegen den Ball, arbeitet dabei aber gezielt nach vorne und selten stabilisierend nach hinten. In der Regel hat er bei Leipzig mit Xaver Schlager, Kevin Kampl oder Amadou Haidara eine defensivere Option neben sich. Er ist also kein Kandidat, um die Sechser-Vakanz zu füllen.

© getty Raphael Guerreiro Ebenfalls Achter - oder eben Linksverteidiger - wäre Raphael Guerreiro. Der Portugiese verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim BVB nicht, jetzt soll der FC Bayern an ihm dran sein, wie Sky berichtet. Von der alten Führungsriege soll es bereits "positive Gespräche" mit Guerreiros Beratern gegeben haben. Ob die neue Chefetage ihn auch noch verpflichten will, ist unklar.

© getty Mateo Kovacic Ebenfalls offensiver im Zentrum wäre Mateo Kovacic eine Option. Der FC Chelsea sollte ihn in diesem Sommer abgeben - und Thomas Tuchel soll Interesse an seinem ehemaligen Chelsea-Schützling haben. Doch laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist Kovacic nun in "positiven Gesprächen" mit dem ehemaligen Bayern-Coach Pep Guardiola und Manchester City.