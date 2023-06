FC Bayern München auf der Suche: Sofyan Amrabat oder Moisés Caicedo - welcher Sechser sollte es werden?

Nachdem sich der FC Bayern München aus einem möglichen Wettbieten um Declan Rice zurückgezogen hat, geht die Suche nach einem neuen Sechser weiter. Zwei Kandidaten werden besonders heiß gehandelt. Doch wer passt am besten zum Team von Thomas Tuchel?

Kimmich und Amrabat sind sich dahingehend ähnlich, dass beide ihr Augenmerk deutlich auf das antreibende Element in der Rolle als Sechser legen. Der Fiorentina-Profi möchte nach Balleroberungen unbedingt den Umschaltangriff einleiten und selbst auch mit Vorliebe Raumgewinn erzielen. Mit 7,92 "Progressive Passes" gehört er laut FBref.com in Europas Top-Ligen zu den besten zehn Prozent unter allen Mittelfeldspielern.

© getty

FC Bayern: Kandidat 2 für die Sechserposition - Moisés Caicedo

Der zweite heiße Kandidat kommt aus Ecuador und steht momentan bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag. Ähnlich wie Amrabat ist auch Caicedo nicht groß gewachsen und vor allem am Boden defensivstark. In der abgelaufenen Saison profitierte der 21-Jährige gewiss auch von der Gesamtstabilität von Brighton, aber er war auch ein entscheidender Faktor dafür. Denn in der an sich schnellen und weiterhin vielfach auf Umschaltfußball ausgelegten Premier League konnte Caicedo in vielen Partien die Gegenstöße von Gegnern regelmäßig unterbinden oder direkt beenden.

Seine Qualitäten im Tackling, in der Balleroberung sowie im Abfangen von Pässen sollte auch vor der Abwehr der Bayern - zumal im Verbund mit Matthijs de Ligt und anderen - zum Tragen kommen. Darüber hinaus hat sich seine Passgenauigkeit in der abgelaufenen Saison weiter gesteigert, weil Caicedo zunehmend auf Risikopässe verzichtet und vielmehr die kurzen Anspiele auf die kreativen Vorderleute sucht. Gerade in einer recht kompakt agierenden Bayern-Mannschaft sollte er meist einen Kimmich oder Musiala finden und diesen den Ball übergeben können. Ergibt sich ein wenig Raum für ihn, so ist Caicedo jedoch ebenso in der Lage, mit dem Ball nach vorn zu stoßen und Dynamik in Angriffe zu bringen. Aber das ist weder sein Hauptaugenmerk noch seine größte Stärke.

Was die Bayern wohl ohnehin momentan suchen, ist ein Sechser, der die Kernkompetenz - fast wie ein Mittelfeld-Libero - erfüllt und sich auf genau diese Kompetenzen konzentriert. Der Sechser im Tuchel-System soll nur bedingt spielmachend agieren und vor allem den kreativeren Mittelfeldspielern dabei helfen, den Ball nach vorn zu bringen. Deshalb bestand zunächst großes Interesse an Rice - und nun auch an Caicedo.

Ob dieses jedoch auf Gegenliebe stößt, ist fraglich. Laut Sky geht Caicedo zum FC Chelsea, die finalen Verhandlungen seien in vollem Gange.

Moisés Caicedo: Statistiken der Saison 2022/23