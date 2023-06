Transfers und Gerüchte am 16. Juni: FC Bayern München muss sich wohl Transfer von Randal Kolo Muani und Moisés Caicedo abschminken

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 16. Juni.

© getty Randal Kolo Muani Die Gerüchte um Frankfurts Stürmer nehmen kein Ende, oftmals widersprechen sich die verschiedenen Berichte auch. So soll der FC Bayern laut Sport Bild seine Bemühungen um Kolo Muani verstärken und dabei erwägen, eigene Spieler in ein mögliches Geschäft mit der Eintracht einzubeziehen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob es sich die SGE leisten kann, die Gehälter der derzeit noch bei Bayern unter Vertrag stehenden Spieler zu zahlen. Derweil vermeldet RTL, dass ein Wechsel zum FC Bayern vom Tisch ist. Das will man aus dem Umfeld des Spielers erfahren haben. Kolo Muani will demnach ins Ausland wechseln. Real Madrid, Manchester United, PSG und Chelsea sollen Interesse haben.

© getty Moisés Caicedo Der FC Bayern hat eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers offenbar verpasst. Laut Sky geht Caicedo von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea. Die finalen Verhandlungen seien in vollem Gange. Nach Angaben des englischen Telegraph kostet der 21-Jährige 93 Millionen Euro Ablöse - oder aber die Summe wird gedrückt, sollten die Blues einen Spieler wie Conor Gallagher in de Deal eingebaut bekommen.

© imago images Anthony Modeste Nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund ist die Zukunft des 35-Jährigen weiter unklar. Wie das französische Portal Team Football berichtet, hat Modeste das Angebot eines namentlich nicht genannter Klubs aus Saudi-Arabien abgelehnt. Dort hätte der Stürmer für zwei Jahre und ein Netto-Gehalt von drei Millionen Euro pro Saison unterschreiben können. Modeste will aber in Europa bleiben. Aus Frankreich sollen Ligue-1-Aufsteiger Le Havre und Zweitligist Girondins Bordeaux Interesse haben.

© getty Jessic Ngankam Der Hertha-Angreifer steht laut einem Bericht der Bild hoch im Kurs bei der Frankfurter Eintracht. Der 22-Jährige, der in Berlin noch Vertrag bis 2025 hat, soll "mehrere Millionen Euro Ablöse" kosten.

© getty Jakob Wiehe Union Berlin hat sich angeblich ein Sturm-Juwel gesicht. Nach Informationen der Neuen Osnabrücker Zeitung kommt der 16-jährige Jakob Wiehe vom VfL Osnabrück in die Hauptstadt. Der deutsche U16-Nationalspieler soll eine sechsstellige Ablösesumme kosten und in der Jugend zum Einsatz kommen.

© getty Dodi Lukebakio Herthas Angreifer soll mehrere lukrative Offerte vorliegen haben. Das neueste Gerücht: Laut des italienischen Journalisten Gianluca Di Marzio beschäftigt sich die AC Florenz mit dem 25-Jährigen. Bis 2024 ist Lukebakio noch bei Hertha gebunden. Ebenfalls am Belgier interessiert sollen Ajax Amsterdam, die PSV Eindhoven, Inter und die AC Mailand, die AS Rom, der FC Villarreal, der FC Sevilla, der FC Bologna, der SC Freiburg und Paris St.-Germain.

© getty Kim Min-Jae Der Bayern München soll laut Informationen von Sky an einer mündlichen Vereinbarung mit Neapels Verteidiger Kim Min-Jae arbeiten. Demnach wird erwartet, dass sich die Gespräche in den Tagen nach der Länderspielpause in eine entscheidende Richtung entwickeln könnten. Auch laut Fabrizio Romano steht eine Einigung über die persönlichen Konditionen kurz bevor. Die Unterredungen des FCB mit dem Management von Min-Jae seien positiv. Beim FC Bayern werden vor allem das Spielerprofil und die Mentalität des 26-Jährigen gemocht. Die Ausstiegsklausel des Südkoreaners liegt angeblich bei weniger als 60 Millionen Euro. Diese ist offenbar bis Ende Juli zu ziehen. Manchester United bleibt wohl weiter interessiert, einen echten Vorstoß habe es aber noch nicht gegeben.

© getty Pierre-Emile Höjbjerg Pierre-Emile Höjbjerg, der bereits von 2012 bis 2016 beim FCB unter Vertrag stand und derzeit für Tottenham Hotspur kickt, soll laut Sport Bild bei den Bayern im Gespräch sein und auf der Liste der möglichen Transfers für das Mittelfeld stehen. Demnach hat der Klub Kontakt zu Höjbjergs Berater Pini Zahavi aufgenommen. Der 27-jährige Däne steht bei den Spurs noch bis 2025 unter Vertrag. Für die Profis des Rekordmeisters absolvierte er einst 25 Pflichtspiele (eine Vorlage), ehe er für 15 Millionen Euro zum FC Southampton wechselte.

© imago images Keito Nakamura Der BVB hat ein Auge auf Senkrechtstarter Keito Nakamura geworfen. Die Daily Mail berichtet, Borussia Dortmund gehöre zu einer ganzen Reihe von Vereinen, die den Japaner nach einer starken Saison beim Linzer ASK gerne verpflichten möchten. Neben den englischen Traditionsklubs Liverpool und Aston Villa werden in dem Bericht auch die BVB-Bundesligarivalen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach als Interessenten genannt. Nakamura ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Der etatmäßige Linksaußen kann auch die Position hinter der Spitze oder im Sturmzentrum bekleiden. Beim LASK kam er in der vergangenen Spielzeit auf 25 Torbeteiligungen in 36 Partien. Sei März ist Nakamura auch japanischer A-Nationalspieler. Der 22-Jährige steht in Linz noch bis 2025 unter Vertrag. Laut Daily Mail wird er aber in diesem Sommer wechseln.

© imago images Tim Lemperle Der 1. FC Köln gibt seinen Nachwuchsstürmer Tim Lemperle an die SpVgg Greuther Fürth ab. Der 21-Jährige wechselt für eine Saison per Leihe in die 2. Fußball-Bundesliga und soll dort Spielpraxis sammeln, das teilten beide Klubs am Freitag mit. Der Vertrag des zweimaligen U21-Nationalspielers in Köln läuft noch bis 2025. "Wir bemühen uns schon lange um Tim, denn wir sind überzeugt, dass er über ein sehr großes Potenzial verfügt", sagte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi: "Wir freuen uns, dass wir ihn nach Fürth lotsen konnten, insbesondere weil auch viele andere an Tim interessiert waren." Lemperle bringe "extrem viel mit, um sich perspektivisch in der 1. Bundesliga durchsetzen zu können", sagte Kölns Geschäftsführer Christian Keller: "Um das zu realisieren, ist es für die Entwicklung von Tim wichtig, dass er deutlich mehr Spielzeit sammelt, als wir es ihm momentan ermöglichen können." In bislang 26 Bundesligaspielen, die er allesamt als Joker absolvierte, erzielte Lemperle zwei Tore für Köln. Seit der U16 durchläuft er die deutschen Juniorennationalmannschaften.

© Getty Benjamin Pavard Die französische Sport-Tageszeitung L'Équipe berichtet, dass Julian Nagelsmann bei einem möglichen Wechsel zu Paris Saint-Germain seinen ehemaligen Schützling beim FC Bayern München an die Seine lotsen könnte. Nagelsmann soll unmittelbar vor einem Wechsel auf die Trainerbank von PSG stehen. Käme es dazu, werden sich die Pariser bei Transfers stärker Richtung Bundesliga ausrichten, heißt es. Pavard werde von Nagelsmann sehr geschätzt. Der Franzose soll einen Transfer zu einem Klub favorisieren, bei dem er als Innenverteidiger eingesetzt wird.