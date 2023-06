FC Bayern München, News und Geruchte: FCB reagiert auf Davies-Aussagen - Update im Kim-Poker

FC Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer äußert sich zu den unzufriedenen Spielern Alphonso Davies und Ryan Gravenberch. Mathys Tel gibt sein erstes Interview auf Deutsch. Eine Einigung des FCB mit Kim Min-jae steht wohl kurz bevor. Die News und Gerüchte zum FC Bayern.

Für den letztjährigen Neuzugang Ryan Gravenberch, der eine Saison mit so wenigen Einsatzzeiten "nicht noch mal erleben" wolle, gab es ebenfalls Lob von Hainer: "In meinen Augen ist er ein unheimlich talentierter Spieler. Deswegen haben wir ihn geholt."

Bayerns Star-Linksverteidiger Alphonso Davies machte kürzlich im Podcast Say Less deutlich, dass er als Abwehrspieler unglücklich sei, er wolle wieder als Flügelspieler agieren. FCB-Präsident Herbert Hainer hat dafür wenig Verständnis. Davies sei beim FC Bayern München "zu Europas bestem Verteidiger" gereift, deshalb könne er sich "auf der Position nicht so unwohl fühlen", erklärte der Bayern-Boss gegenüber Bild .

Dabei will er sich zwischen all den "sehr guten" Mitspielern vor allem bei Joshua Kimmich Professionalität und Ehrgeiz abschauen, von Sadio Mané die gute Vorbereitung und die beeindruckende Technik.

Wenn sich der 18-Jährige zwischen einem freien Wochenende und einer Extraschicht entscheiden müsse, falle die Wahl auf das Extratraining. "Ich will besser werden", erklärte Tel: "Ich bin Stürmer, ich will viele Tore schießen!"

Verhandlungen mit Napoli sollen nicht nötig sein, so möchte der FCB Sport1 zufolge die Ausstiegsklausel ziehen, die wohl zwischen 55 und 60 Millionen Euro liegen soll. Finanziert würde dieser Deal über den Verkauf von Lucas Hernández, für den man sich in etwa dieselbe Summe vorstellt, und Benjamin Pavard. Beide Innenverteidiger werden wohl den FCB verlassen.

© getty

FC Bayern, Gerüchte: Katar-Verlängerung steht wohl bevor

Der FC Bayern München steht offenbar vor einer Verlängerung des in diesem Sommer auslaufenden Sponsorendeals mit Qatar Airways. Wie die AZ berichtet, wollen sowohl der Rekordmeister als auch das staatliche Flugunternehmen aus Katar den Vertrag verlängern.

Gegenüber Bild sagte Herbert Hainer, man sei "in Gesprächen mit Qatar Airways." Doch zusätzlich zu finanziellen und rechtlichen Aspekten sei man "auch besorgt über soziale Aspekte". Dem AZ-Bericht zufolge soll der FCB bei seiner Verlängerung Bedingungen stellen, was soziale Projekte in Katar anbelangt. Mehr dazu lest ihr hier.