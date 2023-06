FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB intensiviert offenbar Gespräche mit Kim Min-Jae

Der FC Bayern München intensiviert offenbar die Gespräche mit Kim Min-Jae. Thomas Müller soll eine Anfrage aus Saudi-Arabien abgelehnt haben. Kommt es zu einem Spielertausch, um den Transfer von Randal Kolo Muani zu realisieren? Die News und Gerüchte zum FCB.

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Gespräche mit Kim Min-Jae werden offenbar intensiviert

Der Bayern München soll laut Informationen von Sky an einer mündlichen Vereinbarung mit Neapels Verteidiger Kim Min-Jae arbeiten. Demnach wird erwartet, dass sich die Gespräche in den Tagen nach der Länderspielpause in eine entscheidende Richtung entwickeln könnten. Auch laut Fabrizio Romano steht eine Einigung über die persönlichen Konditionen kurz bevor.

Die Unterredungen des FCB mit dem Management von Min-Jae seien positiv. Beim FC Bayern werden vor allem das Spielerprofil und die Mentalität des 26-Jährigen gemocht.

Die Ausstiegsklausel des Südkoreaners liegt angeblich bei weniger als 60 Millionen Euro. Diese ist offenbar bis Ende Juli zu ziehen. Manchester United bleibt wohl weiter interessiert, einen echten Vorstoß habe es aber noch nicht gegeben.