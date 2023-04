FC Bayern München, News und Gerüchte: Sandro Wagner übt harsche Kritik an FCB-Trio

Nach der CL-Pleite in Manchester bekamen drei Spieler des FCB harsche Kritik von Ex-Bayern-Spieler Sandro Wagner ab. Auf der Bank des Rekordmeisters könnte es derweil die nächste Veränderung geben. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

FC Bayern München, News: Sandro Wagner übt harte Kritik an FCB-Trio

Das 0:3 des FC Bayern im Hinspiel des Viertelfinals der Champions League bei Manchester City schlug auch einen Tag danach noch hohe Wellen und sorgte bei DAZN-Experte Sandro Wagner für harsche Worte.

Wagner sagte am Dienstag im Vorfeld der Partie zwischen Real Madrid und Chelsea (2:0) zur Leistung seines früheren Klubs FC Bayern: "Da geht es nicht um den achten neuen Trainer. Da geht es um das Grundverständnis von Verteidigen." Seine Schlussfolgerung: "Man muss zurück zur Basis. Das sieht man beim ersten Gegentor."

Besagtes 0:1 analysierte Wagner wie folgt: "Musiala, das ist Quatsch, was er da macht und da so hinzugehen. Den muss ich haben oder ich mache ein Foul." Wagner nahm dabei Bezug auf den verlorenen Zweikampf von Musiala gegen Rodri vor dem Treffer.

Doch auch Joshua Kimmich bekam sein Fett weg für seine Rolle am Gegentreffer: "Josh Kimmich dreht sich weg und das macht man nicht. Da will ich blocken und den Ball am liebsten ins Gesicht oder in die Eier, weil ich mich auf so einen Schmerz freue."

Zudem nahm sich Wagner auch Dayot Upamecano zur Brust, der das 0:2 mit einem kapitalen Aussetzer selbst verschuldete: "Upamecano. Da darf man sich auch nicht mehr beschweren. Fast in jedem Spiel ist so eine Szene dabei."