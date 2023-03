Matthäus' beste Sprüche: "Jeder weiß, dass ich Englisch-Interviews geben kann, die jeder Deutsche versteht."

Lothar Matthäus feiert am 21. März seinen 62. Geburtstag. SPOX zeigt zu diesem Anlass eine exquisite Auswahl linguistischer Highlights seiner Karriere.

Inzwischen gibt Matthäus in seiner Rolle als Sky-Experte wöchentlich Einschätzungen über das Treiben im europäischen Fußball ab - am liebsten natürlich über den FC Bayern. Seine größten Perlen stammen aber noch aus seiner aktiven Zeit als Profi. Seht selbst.

© getty Lothar Matthäus über Kleinigkeiten Bei einem Bayern-Gastspiel in Anderlecht meinte TV-Experte "Loddar": "Jupp Heynckes sucht die Nadel im Strohhaufen."

© getty Lothar Matthäus über Lebensweisheiten Auch die Mutter aller Lebensweisheiten geht auf die Kappe von Matthäus: "Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!"

© getty Lothar Matthäus, eigentlich Arzt Bei Verletzungen untersucht sich ein Lothar Matthäus natürlich selbst: "Ich habe gleich gemerkt, das ist ein Druckschmerz, wenn man draufdrückt."

© getty Lothar Matthäus über Schiedsrichter Auf die Unparteiischen war er einige Male schlecht zu sprechen: "Schiedsrichter kommt für mich nicht in Frage, schon eher etwas, das mit Fußball zu tun hat."

© getty Lothar Matthäus, der Philosoph Seine Ehe mit Lolita scheiterte nach fünf Jahren, der Trennungsgrund war für Matthäus eindeutig: "Ein Wort gab das andere - wir hatten uns nichts zu sagen."

© getty Lothar Matthäus' bester Anmachspruch Als den Bayern am Flughafen das Basketball-Nationalteam der Frauen begegnete, ließ er seinen ganzen Charme spielen (gemeint war Adolfo Valencia): "Hey Mädels, unser Schwarzer hat den Längsten."

© getty Lothar Matthäus oder Chuck Norris? Nach 713 Pflichtspielen war noch nicht Schluss: "Ein Lothar Matthäus lässt sich nicht von seinem Körper besiegen, ein Lothar Matthäus entscheidet selbst über sein Schicksal."

© getty Lothar Matthäus, Erfinder von Fränglisch Kurz vor seinem Wechsel nach New York: "Jeder, der mich kennt und der mich reden gehört hat, weiß genau, dass ich bald Englisch - in sechs oder auch in vier Wochen - so gut spreche und Interviews geben kann, die jeder Deutsche versteht."

© getty Lothar Matthäus, ein Mann der Taten Auf seiner ersten PK ließ er der Ankündigung allerdings nur bedingt Taten folgen: "I hope we have a little bit lucky. I look not back, I look in front."

© getty Monsieur Lothar Matthäus: Erste oder dritte Person? Auf andere Fremdprachen verzichtet er dagegen aus vollster Überzeugung: "Ein Lothar Matthäus spricht kein Französisch."

© getty Lothar Matthäus, ein Gewinner Vor seinem letzten Turnier warnte der Kapitän sein Team, genutzt hat es allerdings nichts: "Ein Lothar Matthäus kann es sich nicht leisten, sich zu blamieren"

© getty Lothar Matthäus: "Not only bumm!" Bei seiner Amtszeit in Belgrad wurde Matthäus mal wieder philosophisch: "This are different exercises. Not only bumm! Der Serbe an sich ist leichtsinnig im Umgang mit Chancen."

© getty Lothar Matthäus, der Sexist Auch die Ehe mit Liliana ging in die Brüche: "Die Frauen haben sich entwickelt in den letzten Jahren. Sie stehen nicht mehr zufrieden am Herd, waschen Wäsche und passen aufs Kind auf. Männer müssen das akzeptieren."

© getty Lothar Matthäus an Christoph Daum: "Klare Linie" Nach dem Kokainskandal um Christoph Daum hatte der 150-malige Nationalspieler einen passenden Rat parat: "Wichtig ist, dass er nun eine klare Linie in sein Leben bringt."

© getty Lothar Matthäus, Vorbild Platon Nie um eine klare Ansage verlegen, dafür lieben ihn die Fans: "Gewollt hab ich schon gemocht, aber gedurft ham sie mich nicht gelassen."

© getty Lothar Matthäus in Rage Als Experte bei Al Jazeera platzte ihm 2011 der Kragen: "You think you can play with me? I'm not a child. I stay in Munich only for this fucking job tonight! Why do I respect when you don't respect me? I cancelled all my evening."

© getty Lothar Matthäus: Von der Extrawurst zum TV-Experten Mit den Medien kann er heute besser. Einst meinte Matthäus: "Ich bin keine Extrawurst, also kann ich auch sehr gut ohne den Senf einiger Journalisten leben."