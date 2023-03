Bayern-Gerüchte: Problemherd soll gelöscht werden - zwei Youngster vor dem Absprung?

Beim FC Bayern München könnte sich im kommenden Sommer trotz einer sportlich weitestgehend zufriedenstellenden Situation etwas tun. Einige Spieler stehen aufgrund mangelnder Spielpraxis vor einem Abschied, andere könnten dafür zum Verein stoßen. Außerdem sind die Münchner bemüht, einen ganz bestimmten Problemherd endlich zu löschen. SPOX präsentiert alle Gerüchte rund um den FCB.

© imago images Abgänge - Benjamin Pavard Position: Innenverteidigung | Alter: 26 | Vertrag bis: 2024 Seit Monaten wird über die Zukunft des französischen Nationalspielers spekuliert. Während es vor ein paar Monaten noch gehörig nach Abgang im Sommer roch, hat sich das Blatt in den vergangenen Wochen immer mehr zu einem Verbleib gewendet. Pavard spielt derzeit eine feste Rolle unter Julian Nagelsmann. In der aktuell bevorzugten Dreierkette glänzte er in den vergangenen Wochen als rechter Part mit guten Leistungen. Beim 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg am vergangenen Spieltag erzielte er obendrein zwei Tore. "Ich bin sehr glücklich. Ich genieße die Zeit mit dem Team und will alle Trophäen gewinnen", sagte Pavard gegenüber Sky Sport und betonte im Bezug auf einen möglichen Verbleib in München: "Den Rest sehen wir im Sommer." Der Vertrag des Verteidigers läuft im Sommer 2024 aus, nach der laufenden Saison hätten die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic also die letzte Chance, eine hohe Ablösesumme für Pavard zu generieren. Auf die Frage, ob schon Gespräche über die Ausdehnung seines Arbeitspapiers auf dem Plan stehen würden, antwortete er: "Ich weiß es nicht. Ich konzentriere mich auf das nächste Spiel." Sollte Pavard sich gegen einen langfristigen Verbleib an der Isar entscheiden, strebt der deutsche Rekordmeister laut Sky eine Trennung an. Als ein möglicher Nachfolger wird immer wieder Jurrien Timber aus Amsterdam ins Spiel gebracht. Der 21-jährige Innenverteidiger steht bei Ajax noch bis 2025 unter Vertrag.

© getty Paul Wanner Position: Offensives Mittelfeld | Alter: 17 | Vertrag bis: 2027 Ein fester Abgang aus München ist beim österreichischen Talent zwar kein Thema - dafür ist man beim deutschen Rekordmeister zu sehr von den Qualitäten des 17-Jährigen überzeugt - ein Leihgeschäft wird hingegen schon angestrebt. Laut dem kicker sollen "alle Parteien" eine solche Option für den kommenden Sommer anstreben. Im Hinterkopf habe man die einst positiv verlaufenen Leihen von David Alaba zur TSG Hoffenheim (2011) oder von Toni Kroos nach Leverkusen (2009/10). Möglich ist es, dass Wanner gleich für zwei Spielzeiten verliehen wird. Für die Profis kam Wanner in dieser Saison viermal zum Einsatz. Meist steht er für die U19 der Bayern auf dem Rasen, wo er neun Spiele absolvierte. Sein Vertrag in München ist noch bis 2027 datiert.

© getty Ryan Gravenberch Position: Zentrales Mittelfeld | Alter: 20 | Vertrag bis: 2027 Der Mittelfeldspieler hat es aufgrund der namhaften Konkurrenz um Joshua Kimmich und Leon Goretzka nicht leicht im zentralen Mittelfeld. Sollte Wunschobjekt Konrad Laimer von RB Leipzig im Sommer nach München stoßen, wird die Spielzeit vermutlich noch weiter abnehmen. Nach Informationen von Sport1 soll der FC Liverpool Gravenberchs Situation deshalb genau beobachten. Die Reds wollen ihr Mittelfeld zur neuen Saison gerne verjüngen und können sich gut vorstellen, zwei neue Achter zu holen. Neben Dortmunds Jude Bellingham soll Gravenberch auf der Liste stehen. Fraglich ist allerdings, inwiefern die Bayern zu einem Verkauf bereit sind. Der Niederländer kam erst im vergangenen Jahr an die Isar, mit seinem Potenzial ist er in jedem Fall für die Zukunft in der Zentrale fest eingeplant.

© getty Leroy Sané Position: Außensturm | Alter: 27 | Vertrag bis: 2025 Der Nationalspieler hängt derzeit in einem gewaltigen Formloch und schafft es kaum mehr in die Anfangsformation der Münchner. Einem Bericht der Bild zufolge muss Sané seine Leistungen bis zum Sommer deutlich steigern, andernfalls sei er ein Verkaufskandidat. Allerdings bräuchte es für einen Verkauf auch ein hohes Angebot, schließlich ist der Außenstürmer noch bis 2025 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

© getty Serge Gnabry Position: Außensturm | Alter: 27 | Vertrag bis: 2026 In einer identischen Lage befindet sich auch der zweite deutsche Flügelstürmer der Bayern. Auch bei Gnabry gibt es immer wieder Saisonphasen, in denen über einen längeren Zeitpunkt wenig klappt. Deshalb soll er dem Bild-Bericht zufolge ebenfalls ein Kandidat für einen Verkauf sein. Öffentlich stärken die Bosse beiden Spielern aber noch den Rücken. Sané und Gnabry seien "zwei Weltklasse-Spieler und die stehen halt - wie jeder beim FC Bayern - unter genauer Beobachtung", meinte FCB-Boss Oliver Kahn zuletzt. Kahn weiter: "Und wenn sie das ein oder andere Spiel machen, wo sie nicht bei 100 Prozent sind, dann ist das sofort eine Krise. Aber ja, der Konkurrenzkampf in dieser Mannschaft ist enorm. Da gilt es sich durchzusetzen. Sie sind in dieser Phase jetzt nicht dabei am Anfang, aber sie haben alle Möglichkeiten, sich anzubieten und unser Trainer ist ja jemand, der immer wieder durchwechselt. Jeder hat alle Chancen und sie werden diesen Kampf annehmen." Darüber hinaus hat auch Gnabry einen langfristigen Vertrag bei den Bayern. Erst in der laufenden Saison verlängerte er sein Arbeitspapier bis 2026.

© getty Zugänge - Harry Kane Position: Sturm | Alter: 29 | Vertrag bis: 2024 Diversen Medienberichten zufolge ist der Engländer der absolute Wunschkandidat für die Besetzung im Sturmzentrum bei den Bayern - gewissermaßen dem Problemherd seit dem Abgang von Robert Lewandowski. Auch deshalb wurde er immer wieder mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht. Wie Sky Sports UK jedoch erst vor wenigen Tagen berichtete, hat sich Tottenham Hotspur angeblich dazu entschieden, Kane im Sommer unter keinen Umständen ziehen zu lassen. Demnach wird der Premier-League-Klub den 29-jährigen Stürmer selbst dann bis zum Vertragsende 2024 halten, wenn man sich nicht auf eine Verlängerung einigen sollte. Kane wäre dann ablösefrei zu haben. Neben dem FC Bayern galten die beiden Manchester-Klubs in der Vergangenheit als große Interessenten. Zumindest Manchester City dürfte durch den Transfer von Erling Haaland jedoch keinen Bedarf mehr haben.

© getty Marco Asensio Position: Außensturm | Alter: 27 | Vertrag bis: 2023 Eigentlich würde der Spanier seinen auslaufenden Vertrag bei Real Madrid gerne über den Sommer hinaus verlängern, die Gespräche stocken aber seit einigen Wochen. Deshalb wird nun über einen Abgang spekuliert, offenbar klappert Asensio sämtliche Optionen für die kommende Spielzeit ab. Einem Bericht des Portals 90min.de zufolge kommen auch die Bayern als Abnehmer in Frage. Neben den Münchnern werden unter anderem Juventus, Paris Saint-Germain und Olympique Marseille als mögliche neue Klubs des 27-Jährigen gehandelt.

© imago images Marcus Thuram Position: Sturm | Alter: | Vertrag bis: 2023 Der Vertrag des Stürmers läuft Ende Juni aus, eine Verlängerung bei Borussia Mönchengladbach ist so gut wie ausgeschlossen. Der FC Bayern galt immer wieder als Interessent, der Franzose sollte als möglicher Nachfolger für Robert Lewandowski verpflichtet werden. Mittlerweile, so berichtet Sky, hat der deutsche Rekordmeister allerdings Abstand von einen Transfer Thurams genommen. "Ersatz" Eric Maxim Choupo-Moting performt deutlich besser als erwartet und verlängerte gerade erst bis 2024. Außerdem sei man sich bei Thuram nicht sicher, ob es für das oberste Regal reichen wird.

© getty Dusan Vlahovic Position: Sturm | Alter: 23 | Vertrag bis: 2026 Auch der Juve-Stürmer ist auf der Liste von langfristigen Alternativen im Sturmzentrum. Laut dem Corriere dello Sport haben sich die Bayern nach Vlahovic erkundigt und nach einer Möglichkeit eines Transfers im Sommer angefragt. Bei Juventus droht Vlahovic, im kommenden Sommer das internationale Geschäft zu verpassen. Aufgrund eines Punkteabzugs stehen die Turiner nur im Mittelfeld der Tabelle. Werden die Champions-League-Plätze nicht erreicht, muss Juve möglicherweise verkaufen. Dann könnten die Bayern zuschlagen, vermutlich auch zu einem recht passablen Preis.

© imago images Ansu Fati Position: Außensturm | Alter: 20 | Vertrag bis: 2027 Trotz seines Talents kommt der Youngster beim FC Barcelona nur stellenweise zum Zug. Meist muss er sich mit der Rolle als Joker zufrieden geben, Startelfeinsätze sind rar gesät. Fati ist darüber offenbar unzufrieden und fordert mehr Spielzeit. "Für mich ist er unverkäuflich", erklärte Coach Xavi erst kürzlich auf einer Pressekonferenz. Wechselgerüchte gibt es aber genug. Vorne mit dabei: der FC Bayern München. Trainer Julian Nagelsmann gilt laut Mundo Deportivo als großer Bewunderer, an der Isar schaut man sich die Situation des Spaniers offenbar ganz genau an. Das Problem: Die Ausstiegsklausel von Fati liegt bei einer Milliarde Euro. Auch wenn das nicht den wirklichen Preis widerspiegelt, wird Barça eine hohe Summe für den Angreifer verlangen.

© getty Randal Kolo Muani Position: Sturm | Alter: 24 | Vertrag bis: 2027 Der Shootingstar der Frankfurter Eintracht steht aufgrund seiner herausragenden Leistungen in der aktuellen Spielzeit (30 Torbeteiligungen in 34 Pflichtspielen) bei einigen europäischen Topklubs auf dem Zettel - unter anderem auch beim FC Bayern. Auch hier stellt sich allerdings das Problem der Ablösesumme in den Weg. Dem Vernehmen nach verlangt die SGE einen Betrag in Höhe von 100 Millionen Euro für die Dienste des Stürmers. Ob der deutsche Rekordmeister bereit ist, das zu zahlen, darf zumindest bezweifelt werden. Zuletzt berichtete die Bild sogar, dass Manchester United ein Angebot in Höhe von 120 Millionen Euro abgeben möchte. Kolo Muani selbst gibt sich diesbezüglich entspannt. "Es ist nett, das zu hören. Aber ich beschäftige mich mit so etwas gar nicht", sagte der 24-jährige Franzose in einem Interview der DFL: "Mein Job ist hier in Frankfurt, ich habe einen Fünfjahresvertrag mit dem Klub abgeschlossen. Und ich habe einen riesigen Ehrgeiz mit Eintracht Frankfurt."

© getty Konrad Laimer Position: Zentrales Mittelfeld | Alter: 25 | Vertrag bis: 2023 Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ist der Transfer des Mittelfeldspielers zum FC Bayern schon so gut wie in trockenen Tüchern. Julian Nagelsmann bekommt damit einen seiner Wunschspieler. Lediglich eine Bestätigung des Wechsels steht noch aus. "Wenn er sich entschieden hätte, und er würde das sagen wollen, dann könnte er das tun, aber das ist ja nicht passiert", sagte Leipzigs Sportdirektor Max Eberl zuletzt. Laimers Vertrag bei den Sachsen läuft im Sommer aus, die Münchner müssten dementsprechend keine Ablösesumme nach Leipzig überweisen.