FC Bayern: Die möglichen Gewinner und Verlierer des Trainerwechsels

Der FC Bayern München wird mit Thomas Tuchel als Trainer voraussichtlich einiges verändern. Der ehemalige Dortmunder und Mainzer legt hohen Wert auf taktische Disziplin. Wichtig war ihm in der Vergangenheit die Arbeit gegen den Ball und fokussiertes Pressing. Was bedeutet das für die Spieler?

Eine Grundfrage dürfte sein, in welchem System Tuchel beim FCB agieren wird. Bis vor etwa zwei Jahren hatte der 49-Jährige eine Viererkette bevorzugt. Doch beim FC Chelsea setzte er dann doch fast durchgängig auf eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette.

Denn Tuchel agierte selbst dabei fast ausschließlich mit gelernten Außenverteidigern als defensive Flügel - also tatsächlich eher mit einer Fünferkette. Das könnte bei den Bayern jedoch zu Problemen führen, denn offensiv ist der FCB vor allem auf den Flügeln herausragend besetzt. Für Kingsley Coman in seiner aktuellen Form muss er einen Platz in der Startelf finden. Das würde für Bayerns altes 4-2-3-1-System als Grundformation sprechen.

FC Bayern: Mögliche Gewinner des Trainerwechsels