FC Bayern München: Offiziell! FCB trennt sich von Trainer Julian Nagelsmann - Thomas Tuchel wird Nachfolger

Jetzt ist es offiziell: Der FC Bayern hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Julian Nagelsmann getrennt. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitag bekannt. Nachfolger des 35-Jährigen wird Thomas Tuchel.

Die Entscheidung über die Zukunfs Nagelsmanns trafen der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic in Abstimmung mit dem Präsidenten Herbert Hainer. Mit Nagelsmann werden auch die Assistenztrainer Dino Toppmöller, Benjamin Glück und Xaver Zembrod freigestellt.

"Das ist die schwierigste Entscheidung in meiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern gewesen. Ich habe zu Julian vom ersten Tag an ein offenes, vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ich bedauere die Trennung von Julian. Aber nach gründlicher Analyse der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft speziell seit Januar und mit den Erfahrungswerten der Rückrunde in der Vorsaison haben wir jetzt gemeinsam entschieden, Julian freizustellen. Ich bin Julian sehr dankbar für das, was er für den FC Bayern getan hat und wünsche ihm alles Gute", wird Salihamidzic in der Pressemitteilung zitiert.

Ähnlich äußerte sich auch Kahn: "Als wir Julian Nagelsmann im Sommer 2021 für den FC Bayern verpflichtet haben, waren wir überzeugt, mit ihm langfristig zusammenzuarbeiten - und dies war auch bis zuletzt das Ziel von uns allen. Julian teilt unseren Anspruch, erfolgreichen und attraktiven Fußball zu spielen. Nun sind wir aber zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die Qualität unseres Kaders - trotz der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr - zunehmend seltener gezeigt hat."

Nachfolger Nagelsmanns wird Thomas Tuchel. Der 49-Jährige ist seit seinem Aus beim FC Chelsea im September vereinslos. Der Ex-Dortmund-Coach war schon zuvor als Favorit auf den Trainerposten der Münchner gehandelt worden.

Am vergangenen Sonntag hatte der FC Bayern etwas überraschend die Tabellenführung in der Bundesliga an den BVB verloren. Nach der 1:2-Niederlage in Leverkusen hatte Salihamidzic zum Rundumschlag ausgeholt und eine Mentalitäts-Debatte eröffnet.

Bereits im Vorfeld der jüngsten Pleite stand Nagelsmann aufgrund der schwankenden Leistungen in der Liga immer wieder in der Kritik. In der Champions League gewann der deutsche Rekordmeister allerdings alle acht bisherigen Partien. Im Viertelfinale wartet Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola.

Nagelsmann war zur Saison 2021/22 für die Rekordsumme von 25 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten RB Leipzig nach München gekommen. In seinem ersten Jahr reichte es jedoch "nur" zum Meistertitel, im Viertelfinale der Champions League gab es das überraschende Aus gegen Underdog FC Villarreal, im DFB-Pokal ein herbes 0:5 in der zweiten Runde bei Borussia Mönchengladbach.

FC Bayern vs. BVB: Das Restprogramm in der Bundesliga

Spieltag BVB FC Bayern 26 Bayern München (A) Borussia Dortmund (H) 27 Union Berlin (H) SC Freiburg (A) 28 VfB Stuttgart (A) TSG Hoffenheim (H) 29 Eintracht Frankfurt (H) Mainz 05 (A) 30 VfL Bochum (A) Hertha BSC (H) 31 VfL Wolfsburg (H) Werder Bremen (A) 32 Borussia M'Gladbach (H) Schalke 04 (H) 33 FC Augsburg (A) RB Leipzig (H) 34 Mainz 05 (H) 1. FC Köln (A)