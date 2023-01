FC Bayern München: Die Youngster überzeugen, aber der erste Anzug sitzt noch nicht

Der FC Bayern München entkommt seiner ersten Niederlage des Jahres nur knapp. Gegen RB Salzburg ist es vor allem der zweite Anzug, der das verhindert. Auch ein Duell hinter der Stammelf sorgt für Aufsehen. Drei Erkenntnisse zum ersten und einzigen Testspiel des Rekordmeisters in der Winterpause.

Unabhängig vom Ergebnis sah Trainer Julian Nagelsmann einige positive Ansätze - aber auch Dinge, die ihm eine Woche vor dem Restart in der Bundesliga Sorgen bereiten sollten.

Mit einem spektakulären 4:4 gegen RB Salzburg ist der FC Bayern München in das neue Kalenderjahr gestartet. Nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand drehten die Bayern die Partie, um am Ende doch noch den Ausgleich zu kassieren.

© imago images

FC Bayern München: Die Spielanlage passt, doch es gibt noch viel Arbeit

"Die ersten 20 Minuten waren gut, danach haben wir nicht mehr so konsequent verteidigt. Nach dem anstrengenden Trainingslager waren wir etwas müde", rechtfertigte Nagelsmann das 4:4 gegen RB Salzburg. Man habe Dinge gesehen, die er der Mannschaft schon in der Hinrunde oft gezeigt habe. "Wir haben zwei Gegentore kassiert in Situationen, die wir eigentlich besprochen haben", sagte der Trainer.

Vermutlich spielte er damit auf den 1:1-Ausgleich von Sékou Koita und das 4:4 durch Noah Okafor an. Beide Male gelang es den Salzburgern, sich mit wenigen Kontakten durch die Mitte zu kombinieren und frei vor dem jeweiligen Torhüter in eine gefährliche Abschlussposition zu kommen. Es sei gut, so Nagelsmann, dass er diese Szenen eine Woche vor Pflichtspielstart nochmal zeigen könne.

Eigentlich stimmte die Spielanlage. Bayern agierte griffig im Gegenpressing und eroberte so einige Bälle schnell zurück. Vor allem das Zentrum war eng gestaffelt und so gab es für Salzburg kaum Ansätze für Kontersituationen. Kleine Konzentrationsschwächen führten dann aber zu Ballverlusten auf Seiten der Münchner, die die Gäste einluden. Gegen RB Leipzig erwartet den FCB eine ähnliche Herausforderung.

Der riskante Spielaufbau ist ein Markenzeichen unter Nagelsmann - und nur dann wirklich riskant, wenn die Feinabstimmung nicht da ist. Nach der langen Unterbrechung im Winter ist aber genau das noch ein Problem. Gegen Salzburg zeigten die Münchner mehrfach, dass sie an die furiose Phase vor der WM anknüpfen können - gleichwohl ist der Rhythmus noch nicht da. Der Spielplan ist mit Leipzig, Köln und Frankfurt direkt knackig. Etwas Hoffnung für die Bundesliga? Der erste Anzug des FC Bayern sitzt zumindest noch nicht perfekt.