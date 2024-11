"Irritierende Hängepartie": Vertragsverlängerung beim BVB stockt

BVB: National enttäuschend, in der Champions League stark

Kehl ist seit 2002 für den BVB tätig. Zunächst als Führungsspieler und Kapitän, dann als Leiter der Lizenzspielerabteilung, ehe er 2022 zum Sportdirektor befördert wurde. Seitdem schrammte der BVB knapp an zwei großen Triumphen vorbei: 2023 in der Bundesliga, 2024 in der Champions League.

National hinkt Dortmund aktuell den eigenen Ansprüchen hinterher: Im DFB-Pokal scheiterte die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin am VfL Wolfsburg, in der Bundesliga rangiert sie lediglich auf Rang sieben. Einzig in der Champions League läuft es - dort ist Dortmund mit neun Punkten aus vier Spielen starker Siebter.