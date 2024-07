BVB, News und Gerüchte - "Alles andere ist fahrlässig": Das ist der Stand beim Transfer von Serhou Guirassy

© getty

BVB, News: Sebastian Kehl und Hans-Joachim Watzke über die Transformation von Niklas Süle

Gegen Ende der vergangenen Saison schleppte Niklas Süle einige Kilo zu viel mit sich herum. Der Innenverteidiger kam in dieser Phase kaum noch für Borussia Dortmund zum Einsatz. Nun aber präsentierte er sich beim Trainingsauftakt deutlich verändert, zwischen acht und zehn Kilo soll Süle abgenommen haben.

"Wir haben uns mit ihm ausgetauscht. Niklas hat gezeigt, dass er verstanden hat und die Herausforderung annehmen möchte", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nun gegenüber der Funke Mediengruppe über ihn. "Er hat im Urlaub hart gearbeitet, das war auch die Erwartungshaltung an ihn. Es ist ein klares Signal von Niklas, dass er sich verbessern möchte, dass er dauerhaft spielen möchte. Das ist ein gutes Statement. Ein Niklas Süle in Bestverfassung hilft jeder Spitzenmannschaft."

Auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist angetan von Süles Transformation: "Ich habe gedacht: Mein Gott, wir haben einen neuen Spieler", sagte Watzke der Bild. "Das ist bewundernswert, wie er das hingekriegt hat. Mir ist das Tausend Mal lieber, wenn einer einen Fehler eingesteht und entsprechende Ableitungen trifft, dann ist das cool."

Watzke verriet, dass der ehemalige München im Anschluss an die Spielzeit eine deutliche Ansage "von Seiten der sportlichen Leitung" bekommen habe. "Das war gar nicht so konfrontativ. Niklas war ja selbst an einem Punkt angekommen, an dem er gesehen hat, dass das in eine Sackgasse geführt hätte und es ging daher darum, Hilfestellung zu leisten. Die Hand, die ihm ausgestreckt wurde, hat er ergriffen", sagte der 65-Jährige.

Von Süle ist Watzke weiterhin überzeugt: "Um Niklas Süles Qualitäten müssen wir uns sowieso keine Sorgen machen. Und wenn er das hinkriegt und das auch stabilisiert, dann wird er, in der Verfassung, in der er jetzt ist, auch eine gute Rolle spielen. Auch wieder bei der Nationalmannschaft. Er ist ein riesen Spieler in der Innenverteidigung."