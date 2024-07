BVB, News und Gerüchte - "Mach's mit Nuri": Edin Terzic hat Nuri Sahin als neuen Trainer von Borussia Dortmund vorgeschlagen

© imago images

BVB, News: Edin Terzic hat Nuri Sahin als Dortmund-Trainer vorgeschlagen

Borussia Dortmunds neuer Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat Einblicke in die Ernennung des neuen Cheftrainers Nuri Sahin gegeben. Demnach sei es Ex-Coach Edin Terzic selbst gewesen, der Sahin als seinen Nachfolger vorschlug.

"Als er für sich die Entscheidung getroffen hat, den BVB zu verlassen, ging es für ihn darum, was in dieser Situation das Beste für den BVB ist. Da kam er zu dem Schluss, dass das ein neuer Mann sein muss", sagte Ricken bei Phoenix. "Er hat mir auch gesagt: 'Mach's mit Nuri. Ich habe den jetzt ein halbes Jahr kennengelernt. Das ist ein Top-Trainer und der wird auch noch besser werden.'"

Für Ricken ein Beleg für Terzics Größe und Liebe zum Klub: "An solchen Aussagen merkst du, dass Borussia für ihn nicht nur irgendein Verein war. Es war ganz wichtig für ihn, dass man sauber rausgeht und sich in die Augen sehen kann, dass er jederzeit wieder willkommen in der BVB-Familie ist. Ich glaube, das haben wir alle gemeinsam ganz gut hinbekommen."