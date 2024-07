BVB, News und Gerüchte: Mündliche Einigung mit Lyons Rayan Cherki - Medizincheck am Mittwoch für Serhou Guirassy

© getty

BVB, Gerücht: Guirassy-Medizincheck am Mittwoch in Dortmund

Serhou Guirassy ist am Dienstagabend mit einem Privatjet in Dortmund gelandet. Die Bild-Zeitung veröffentlichte Bilder des Stürmers nach seiner Ankunft im Ruhrgebiet. Den Angaben der Zeitung zufolge soll er nun am Mittwoch seinen Medizincheck in Dortmund machen, bevor er seinen Vertrag beim BVB unterschreiben wird.

Guirassy wird aller Voraussicht nach für die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von nur 18 Millionen Euro zu den Dortmundern wechseln. Er selbst soll dem Bericht zufolge ein Handgeld in Höhe von 10 Millionen Euro bekommen und inklusive Boni rund 12 Millionen Euro pro Saison bei der Borussia verdienen können.