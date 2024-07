BVB, News und Gerüchte: Verletzung von Serhou Guirassy wohl nicht dramatisch - EM-Finaleinzug in Dortmund für Jude Bellingham "wirklich besonders"

© getty

BVB, News: EM-Finaleinzug in Dortmund für Jude Bellingham "wirklich besonders"

In seiner alten Heimat Dortmund ist Englands Mittelfeldspieler Jude Bellingham am Mittwochabend mit den Three Lions ins Finale der EM 2024 eingezogen.

"Wieder hier zu sein bei diesem Klub, der dabei geholfen hat, mich zu dem Spieler und Mann zu machen, der ich heute bin, das ist wirklich schön und besonders für mich", sagte Bellingham nach dem 2:1-Sieg im Halbfinale gegen die Niederlande bei ITV.

Die Engländer waren durch ein Tor von Oranje-Star Xavi Simons früh in Rückstand geraten. Harry Kane konnte jedoch schnell per Elfmeter ausgleichen, kurz vor dem Abpfiff hievte ein Tor des eingewechselten Ollie Watkins die Three Lions dann ins Endspiel, in dem am Sonntag in Berlin Spanien wartet. "Ollie kam rein und machte das und dafür bin ich sehr dankbar, da ich nicht sicher bin, ob ich noch eine halbe Stunde (in der Verlängerung, d. Red.) im Tank gehabt hätte."

Bellingham hatte von 2020 bis 2023 beim BVB gespielt und sich in Dortmund zu einem Spieler von internationalem Format entwickelt. Im Sommer vergangenen Jahres wechselte der 21-Jährige dann zu Real Madrid, wo er gleich in seiner ersten Saison das Double aus Champions League und spanischer Meisterschaft gewann.