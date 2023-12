Harry Kane nicht auf dem ersten Platz! Das sind die zehn besten Sommertransfers der Bundesliga

© getty

Platz 7: Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen)

Kam für zehn Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach

Dass Jonas Hofmann ein Dauerbrenner in der Bundesliga ist, ist bekannt. In Leverkusen hat der 31-Jährige aber nochmal einige Schritte nach vorn machen können. Mit fünf Toren und sieben Assists in 16 Einsätzen hat der 23-malige Nationalspieler großen Anteil am Höhenflug der Werkself.