BVB, News und Gerüchte: Nagelsmann empfiehlt BVB-Duo "Selbststudium" - Füllkrug auf Rekordliste weit vorne

Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt, warum er auf Emre Can und Nico Schlotterbeck verzichtet hat und gibt Tipps, wie es mit einer Rückkehr ins DFB-Team klappen kann. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Bei Schlotterbeck gefielen Nagelsmann die bisherigen Auftritte im Nationaltrikot nicht unbedingt gut. "Bei Nico ist es so, dass er natürlich sehr talentiert ist, mit großem Hunger zu gewinnen, aber ein bisschen zu viele Fehler gemacht hat", meinte der Coach. Er habe die Trainingsinhalte, die während er USA-Reise erarbeitet wurden, auch Can und Schlotterbeck zur Verfügung gestellt. "Heißt, die können sich im Selbststudium vorbereiten", sagte Nagelsmann.

BVB-Coach Edin Terzic hatte den Mittelfeldspieler vor der Saison zum Kapitän gemacht, ihn dann aber in der Bundesliga phasenweise auf der Bank gelassen. "Ich will, dass er jetzt erst wieder die Stabilität bekommt, die er letzte Saison hatte", sagte der Bundestrainer.

Grundsätzlich erklärte Nagelsmann seine Entscheidung mit den aktuellen Leistungen der beiden Dortmunder. "Natürlich spielt die Form eine Rolle", machte er bei RTL deutlich. Danach ging er näher auf Can und Schlotterbeck ein. Can habe "keine ganz leichte Situation gehabt in Dortmund, mit viel Kritik", sagte er.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat erläutert, warum er die beiden Dortmunder Emre Can und Nico Schlotterbeck nicht mit auf die USA-Reise des Nationalteams genommen hat. Das DFB-Team hat dort einen Test gegen die USA bestritten (3:1) , ein weiterer steht noch gegen Mexiko an.

Für Füllkrug war es der achte Treffer im Nationaltrikot - und das in seinem erst zehnten Länderspiel. Mit dieser Tor-Marke liefert Füllkrug nach Angaben von Opta den zweitbesten Wert seit 45 Jahren: Nur ein Spieler hat in seinen ersten zehn Länderspielen besser getroffen als der Dortmunder Angreifer, Bayern Münchens Serge Gnabry. Der hatte in seinen ersten zehn Länderspielen neun Tore erzielt.

© imago images

BVB, News: Babbel hat sich einst in Dortmund angeboten

Julian Nagelsmann wird im Skiurlaub entlassen. Sadio Mane schlägt Leroy Sane ins Gesicht. Und Oliver Kahn darf nicht mit zur Meisterfeier: Beim FC Bayern war einiges los im vergangenen Jahr - für Ex-Profi Markus Babbel aber kein Vergleich zum "FC Hollywood" der 90er Jahre. "Was heute bei den Bayern passiert, ist alles Kindergeburtstag gegen das, was damals lief", sagte Babbel im Interview mit dem Straubinger Tagblatt.

Nach dem berüchtigten Streit zwischen Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann hatte er die Nase voll, erzählte Babbel. "Das war ein Punkt, da habe ich es nimmer ausgehalten in dieser Irrenanstalt", sagte der 51-Jährige. Er habe damals Ottmar Hitzfeld, Trainer des Konkurrenten Borussia Dortmund, angerufen, um einen Wechsel zum BVB auszuloten: "Ich musste da raus und was Neues sehen."

Nach sechs Jahren in München wechselte Babbel, Europameister von 1996, zur Saison 2000/01 zum FC Liverpool. Heute sagt er: "Ich musste es auch machen, finanziell." Eine Nervenkrankheit mit Folgen für Körper und Psyche warf den gebürtigen Münchner in England aus der Bahn. "Da war ein innerer Zwang rauszugehen, in eine Bar, um ein Bier zu trinken. Ich habe mir damit sicher keinen Gefallen getan", sagte Babbel.

Der Verteidiger gewann in seiner Laufbahn zweimal den UEFA-Cup und bestritt 51 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. 2007 beendete er als deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart seine Spielerkarriere. Seitdem ist er als Trainer und TV-Experte tätig. Zuletzt brachte Babbel seine Autobiographie "It's not only football" auf den Markt.

