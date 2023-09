Max Eberl: Alle Transfers im Check! Elf Einser und drei Katastrophentransfers

Max Eberl ist mal wieder beim FC Bayern München im Gespräch. Der Rekordmeister ist begeistert von den Transfers des Funktionärs, heißt es. Doch wie gut waren diese wirklich?

Max Eberl ist am 21. September 50 Jahre alt geworden, blickt allerdings schon auf 15 Jahre Erfahrung als sportlicher Leiter zurück. Im vergangenen Jahrzehnt entwickelte sich der ehemalige Spieler zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballfunktionäre des Landes. Das ist auch dem FC Bayern München nicht entgangen. Alle Jahre wieder flammen Gerüchte auf, dass Eberls Weg an die Isar führe - zu dem Klub, für den er einst selbst drei Jahre lang spielte, wenn auch nur mit geringer Einsatzzeit bei den Profis. Auch jetzt soll das Interesse wieder da sein. Und das, obwohl die Bayern mit Christoph Freund jüngst einen Sportdirektor verpflichtet haben. Wie die Bild berichtet, soll Eberl einen Posten erhalten, der in der Hierarchie deutlich oberhalb anzusiedeln ist. Ein Antreiber sei Uli Hoeneß, der mit dem aktuellen Geschäftsführer Sport von RB Leipzig befreundet ist und Eberl schon an die Isar lotsen wollte, bevor irgendjemand auch nur ansatzweise an Hasan Salihamidzic gedacht hatte. Auch Eberls Wunsch soll es sein, eher früher als später beim FCB zu landen. Empfohlen habe er sich vor allem durch sein gutes Auge für Talente. Doch wie gut waren seine Transfers in unterschiedlichen Positionen tatsächlich? SPOX macht den großen Check.

© getty Max Eberl: Die ersten Jahre bei Borussia Mönchengladbach (2008 bis 2011) Eberl arbeitete seit 2005 als Nachwuchskoordinator bei Borussia Mönchengladbach, bekam 2008 dann aber eine Chance, die er nicht ungenutzt lassen konnte. Mit der Entlassung von Jos Luhukay am 5. Oktober wurde auch der Posten als Sportdirektor frei, weil Christian Ziege ins Trainerteam der Profimannschaft aufrückte. Am 19. Oktober wurde nicht nur bekannt, dass Hans Meyer als Trainer übernahm, auch Eberls neue Rolle als sportlicher Leiter wurde kommuniziert. Der Transfersommer 2009 trug also seine Handschrift. Das wird vom Umfeld von Beginn an kritisch verfolgt. In der Folge spielt Gladbach immer wieder gegen den Abstieg, 2011 startet sogar die "Initiative Borussia", initiiert von Stefan Effenberg, die tiefgreifende Veränderungen bewirken will. Eberls erste Jahre sind auf den ersten Blick also geprägt von Fehlentscheidungen und Flops - oder? Nicht wirklich. Eberl verpflichtet bereits 2009 mit Marco Reus (20), Roman Neustädter (21) und Raúl Bobadilla (22) drei junge Spieler für insgesamt wenig Geld, von denen mit Reus immerhin einer sehr bald zum Star des Teams werden soll. Eine Million Euro kostete das Toptalent - vermutlich einer der besten Transfers der Bundesliga-Geschichte. Auch der Wechsel von Juan Arango (29) macht sich durchaus bezahlt, hat er doch später Anteil am Aufschwung der Gladbacher. Kurios war auch einer der allerersten Transfers von Max Eberl: Wenige Wochen im Amt, versuchte er kurz vior Weihnachten 2008 einen jungen braslianischen Verteidiger von Standard Lüttich an den Niederrhein zu holen. Der tiefgläubige Eberl saß in der Christmette, als das erlösende Fax kam, dass der Transfer von Dante (26) für 2,5 Millionen Euro fix sei. In seinen dreieinhalb Jahren bei Gladbach wird Dante zu einem der besten Bundesligaveteidigern und zur Kultfigur mit Potenzial für den FC Bayern München - dem er sich dann auch anschließt. Eine Saison später holt Eberl weitere Talente nach Gladbach, die nur wenige auf dem Schirm haben. Havard Nordtveit (20) kommt ablösefrei aus der Jugend des FC Arsenal, soll später auf 186 Pflichtspiele für die Borussia kommen. Der Transfer von Bamba Anderson (22) geht hingegen nicht auf. Ebenso wie einige weitere Verpflichtungen. Allerdings: Mit Martin Stranzl (30) kommt ein erfahrener Mann, von dem das Team noch lange profitieren soll. Auch 2011 kann Eberl ein Highlight setzen, das erst später als solches wahrgenommen wird: Oscar Wendt (25) kommt ablösefrei aus Kopenhagen. Darüber hinaus kommen aber zahlreiche junge Spieler, die sich bei Gladbach nicht durchsetzen können. Aber: In die Anfangszeit von Eberl fällt auch noch die Entscheidung für Lucien Favre als Trainer. Ein Glücksgriff.

© imago images Max Eberl: Transfers von 2009 bis 2011 im Check Saison Spieler (abgebender Verein) Ablösesumme SPOX-Note 2008/2009 Dante (Standard Lüttich) 2,5 Millionen Euro 1,5 2009/10 Thorben Marx (Arminia Bielefeld) ablösefrei 2,5 2009/10 Roman Neustädter (1. FSV Mainz 05) ablösefrei 3 2009/10 Marco Reus (Rot Weiss Ahlen) 1 Mio. Euro 1 2009/10 Marcel Meeuwis (Roda JC) 1,7 Mio. Euro 5 2009/10 Juan Arango (RCD Mallorca) 3,6 Mio. Euro 2,5 2009/10 Raúl Bobadilla (Grasshoppers) 4,2 Mio. Euro 4 2010/11 Havard Nordtveit (Arsenal Res.) ablösefrei 1 2010/11 Jens Wissing (Preußen Münster) ablösefrei 4 2010/11 Mike Hanke (Hannover 96) ablösefrei 3 2010/11 Mohamadou Idrissou (SC Freiburg) ablösefrei 4 2010/11 Michael Fink (Besiktas) 700.000 Euro Leihgebühr 4 2010/11 Martin Stranzl (Spartak Moskau) 800.000 Euro 2 2010/11 Bamba Anderson (Tombense) 1,5 Mio. Euro 4 2010/11 Igor de Camargo (Standard Lüttich) 4 Mio. Euro 3,5 2011/12 Oscar Wendt (FC Kopenhagen) ablösefrei 1 2011/12 Mathew Leckie (Adelaide United) ablösefrei 3,5 2011/12 Joshua King (Manchester United Res.) 100.000 Euro Leihgebühr 4 2011/12 Alexander Ring (HJK Helsinki) 200.000 Euro Leihgebühr 4 2011/12 Tolga Cigerci (VfL Wolfsburg) 350.000 Euro Leihgebühr 4 2011/12 Yuki Otsu (Kashiwa Reysol) 400.000 Euro 5 2011/12 Lukas Rupp (Karlsruher SC) 600.000 Euro 4 2011/12 Matthias Zimmermann (Karlsruher SC) 1 Mio. Euro 5 Gesamt: 20,15 Mio, Euro Schnitt: 3,28

© getty Max Eberl: Der Sturm auf Europa (2012 bis 2015) Weil die "Initiative Borussia" scheitert, darf Eberl seinen Job behalten. Unter Favre gelingt dem Team 2011 mit einem Endspurt das Erreichen der Relegation und anschließend der Klassenerhalt gegen den VfL Bochum. Dieser wird zum Wendepunkt. Gladbach erreicht in der Bundesliga zwischen 2012 und 2015 die Plätze vier, acht, sechs und drei. Plötzlich ist man regelmäßig zu Gast in Europa. Eberl bekommt Angebote vom FC Bayern. Zweimal sollen die Münchner bei ihm angefragt haben, zweimal sagt er ab, weil er seinen Job in Gladbach noch nicht als beendet bewertet. Die Einnahmen aus Europa fließen nun auch in teurere Spieler. Zwölf Millionen Euro zahlt Eberl 2012 für Luuk de Jong (21), zehn Millionen Euro für Álvaro Domínguez (23). Ersterer entwickelt sich zum Flop, trifft in 45 Pflichtspielen nur achtmal und legt vier weitere Treffer auf. Domínguez hingegen ist lange auf einem guten Weg, absolviert 106 Partien für die Borussia, muss seine Karriere 2016 aber wegen gesundheitlicher Probleme im Alter von nur 27 Jahren beenden. Königstransfer ist damals Granit Xhaka (19), der für 8,5 Millionen Euro aus Basel kommt und zum Schlüsselspieler reift. 2013 legt Eberl nach und holt drei Volltreffer: Raffael (28), Max Kruse (25) und Christoph Kramer (22, zunächst auf Leihbasis) kommen und kosten zusammen nicht mal zehn Millionen Euro. Im Jahr darauf geht der Lauf weiter: Yann Sommer (25), Ibrahima Traoré (26), Thorgan Hazard (21) und auch Fabian Johnson (26) sind gute Verstärkungen, André Hahn (23) tut sich etwas schwerer. Eberl beweist aber konstant, dass er einerseits ein Händchen dafür hat, den Kader sukzessive mit jungen Talenten aufzustocken. Andererseits aber auch in der Lage ist, gestandenere Spieler zu holen, die das Puzzle vervollständigen. 2015 holt er Jonas Hofmann (23) und Nico Elvedi (18), aber auch Lars Stindl (26) für jeweils relativ wenig Geld.

© getty Max Eberls: Transfers von 2012 bis 2015 im Check Saison Spieler (abgebender Verein) Ablösesumme SPOX-Note 2012/13 Branimir Hrgota (Jönköpings Södra IF) 400.000 Euro 3,5 2012/13 Peniel Mlapa (TSG Hoffenheim) 2,5 Mio. Euro 5 2012/13 Granit Xhaka (FC Basel) 8,5 Mio. Euro 1 2012/13 Álvaro Domínguez (Atlético Madrid) 10 Mio. Euro 2,5 2012/13 Luuk de Jong (Twente Entschede) 12 Mio. Euro 6 2013/14 Christoph Kramer (Bayer Leverkusen) 200.000 Euro Leihgebühr 1 2013/14 Joel Mero (FC Lahti) 200.000 Euro 4,5 2013/14 Max Kruse (SC Freiburg) 2,5 Mio. Euro 2 2013/14 Raffael (Dynamo Kiew) 5 Mio. Euro 1 2014/15 Ibrahima Traoré (VfB Stuttgart) ablösefrei 2,5 2014/15 Fabian Johnson (TSG Hoffenheim) ablösefrei 2 2014/15 Thorgan Hazard (FC Chelsea) 1,5 Mio. Euro Leihgebühr 1,5 2014/15 André Hahn (FC Augsburg) 2,25 Mio. Euro 4 2014/15 Yann Sommer (FC Basel) 9 Mio. Euro 1 2015/16 Andreas Christensen (FC Chelsea) Leihe 2 2015/16 Tobias Sippel (1. FC Kaiserslautern) ablösefrei 2 2015/16 Martin Hinteregger (RB Salzburg) 1 Mio. Euro Leihgebühr 4,5 2015/16 Lars Stindl (Hannover 96) 3 Mio. Euro 1 2015/16 Nico Schulz (Hertha BSC) 4 Mio. Euro 5 2015/16 Nico Elvedi (FC Zürich) 4 Mio. Euro 2 2015/16 Thorgan Hazard (FC Chelsea) 8 Mio. Euro 1,5 2015/16 Jonas Hofmann (Borussia Dortmund) 8 Mio. Euro 1 2015/16 Josip Drmic (Bayer Leverkusen) 10 Mio. Euro 6 Gesamt: 92,05 Mio. Euro Schnitt: 2,72

© getty Max Eberl: Die Jahre nach Favre (2016 bis 2018) Eberls Transfers machen sich bezahlt. Gladbach blickt mittlerweile auf seine erste Champions-League-Teilnahme seit Neugründung des Wettbewerbs zurück. Und doch startet die Saison 2015/16 erst mal ernüchternd. Favre tritt als Trainer nach einem Fehlstart überraschend zurück. Es spricht allerdings für die sportliche Leitung, dass Gladbach nicht auseinanderfällt. Mit André Schubert kommt der Erfolg zumindest kurzfristig zurück. In der Bundesliga erreichen die Fohlen einen starken vierten Platz. Doch auch Schuberts Glanz geht schnell verloren. Im Dezember 2016 zieht Eberl die Reißleine. Nachfolger wird Dieter Hecking. Mit ihm gehen Spektakel und Extravaganz, dafür kommt aber Stabilität. Der heutige Sportvorstand des 1. FC Nürnberg holt zwei neunte Plätze und bringt Gladbach 2019 mit einem fünften Platz zurück nach Europa. Dass die Ergebnisse schwanken, liegt auch daran, dass Gladbach immer wieder Topspieler abgeben muss - Eberl aber landet weiterhin Volltreffer. 2016 kommt Jannik Vestergaard (23) aus Bremen. Der Däne wird auf 83 Spiele kommen, in denen er sich auf den Radar der Premier League spielt. 2018 bringt er den Gladbachern 25 Millionen Euro aus Southampton ein. Eberl verbrennt aber auch Geld. Timothée Kolodziejczak (25) kommt für 7,5 Millionen Euro vom FC Sevilla, wird aber nicht über zwei Pflichtspiele hinauskommen. 2017 greift Eberl erneut tief in die Tasche. Matthias Ginter (23) kostet ihn 17 Millionen Euro, Denis Zakaria (20) zwölf Millionen. Beide sind ihr Geld letztlich aber wert. Was man über Alassane Plea auch sagen kann. Der 25-Jährige wird 2018 zum bis dato teuersten Eberl-Transfer (23 Millionen Euro) und steht im Moment bei 49 Toren und 43 Vorlagen in 180 Einsätzen. Schlechter läuft es hingegen bei den kleineren Transfers. Eberl schafft es seltener, gänzlich unbekannte Talente zu holen, die wenig Geld kosten und spätestens in ihrer zweiten Saison weiterhelfen können. Verpflichtungen im einstelligen Millionenbereich floppen häufiger als in der Vergangenheit. Und auch der unspektakuläre Hecking wird Eberl zu monoton.

© getty Max Eberl: Transfers von 2016 bis 2018 im Check Saison Spieler (abgebender Verein) Ablösesumme SPOX-Note 2016/17 Mamadou Doucouré (PSG B) ablösefrei 5 2016/17 Tobias Strobl (TSG Hoffenheim) ablösefrei 3 2016/17 Julio Vollalba (Cerro Porteño) 1,25 Mio. Euro 5 2016/17 László Bénes (MSK Zilina) 5 Mio. Euro 3,5 2016/17 Timothée Kolodziejczak (FC Sevilla) 7,5 Mio. Euro 6 2016/17 Jannik Vestergaard (Werder Bremen) 12,5 Mio. Euro 2 2016/17 Christoph Kramer (Bayer Leverkusen) 15 Mio. Euro 1,5 2017/18 Reece Oxford (West Ham United) Leihe 4 2017/18 Florian Neuhaus (TSV 1860 München) ablösefrei 1,5 2017/18 Michaël Cuisance (AS Nancy U19) 250.000 Euro 2 2017/18 Raúl Bobadilla (FC Augsburg) 2 Mio. Euro 4,5 2017/18 Vincenzo Grifo (SC Freiburg) 6 Mio. Euro 4,5 2017/18 Denis Zakaria (Young Boys Bern) 12 Mio. Euro 1 2017/18 Matthias Ginter (Borussia Dortmund) 17 Mio. Euro 1 2018/19 Torben Müsel (1. FC Kaiserslautern) ablösefrei 4,5 2018/19 Keanan Bennetts (Tottenham U23) 2,25 Mio. Euro 4,5 2018/19 Michael Lang (FC Basel) 2,8 Mio. Euro 4,5 2018/19 Andreas Poulsen (FC Midtjylland) 4,5 Mio. Euro 5 2018/19 Alassane Plea (OGC Nizza) 23 Mio. Euro 2 Gesamt: 111,05 Mio. Euro Schnitt: 3,42

© getty Max Eberl: Der Versuch eines Neustarts (2019 bis 2020) Und so kommt es, dass Eberl gegen den Trend handelt. Trotz Heckings fünftem Platz wird Marco Rose neuer Trainer in Gladbach. Zunächst mit Erfolg: Der ehemalige Salzburg-Coach holt in der Bundesliga den vierten Platz. 65 Punkte sind dabei das zweitbeste Ergebnis in der Eberl-Ära. Gladbach spielt erfrischenden Offensivfußball. Dabei helfen abermals gute Transfers. Stefan Lainer (26), Breel Embolo (22), Marcus Thuram (21) und Ramy Bensebaini (24) kosten zusammen 40,5 Millionen Euro. Nicht alle von ihnen überzeugen wie gewünscht, doch vor allem Thuram und Bensebaini schlagen ein. In der Saison darauf beweist Eberl, dass er doch noch gute Transfers für vergleichsweise wenig Geld tätigen kann. Manu Koné (19) kommt für neun Millionen Euro und wird seinen Marktwert in der Folge mehr als verdoppeln. Auch Joe Scally (18) und Hannes Wolf (21) zeigen vielversprechende Anlagen. Letzterer hat allerdings großes Verletzungspech und kommt so nie richtig in Fahrt. Allerdings: Mit Rose läuft es zunehmend weniger gut. Am Ende der zweiten Saison stehen ein achter Platz und die Trennung. Der Trainer wechselt nach Dortmund. Der Neustart, den Eberl mit seinen mutigen Entscheidungen forcieren wollte, glückte nicht.

© getty Max Eberl: Transfers von 2019 bis 2020 im Check Saison Spieler (abgebender Verein) Ablösesumme SPOX-Note 2019/20 Max Grün (Darmstadt 98) ablösefrei 4 2019/20 Ramy Bensebaini (Stade Rennes) 8 Mio. Euro 1,5 2019/20 Marcus Thuram (EA Guingamp) 9 Mio. Euro 2 2019/20 Breel Embolo (FC Schalke 04) 11 Mio. Euro 3,5 2019/20 Stefan Lainer (RB Salzburg) 12,5 Mio. Euro 2,5 2020/21 Valentino Lazaro (Inter Mailand) 1,2 Mio. Euro Leihgebühr 4 2020/21 Hannes Wolf (RB Leipzig) 1,5 Mio. Euro Leihgebühr 3 2020/21 Joe Scally (New York City) 1,8 Mio. Euro 2,5 2020/21 Manu Koné (FC Toulouse) 9 Mio. Euro 1,5 Gesamt: 54 Mio. Euro Schnitt: 2,72

© getty Max Eberl: Die letzte Patrone (2021 bis 2022) Die Borussia ist mittlerweile im Mittelfeld der Bundesliga angekommen. Deutlich stabiler als vor dem Amtsantritt von Eberl, allerdings auch weit hinter den Erwartungen, die der Erfolg geschürt hat. Der sportliche Leiter kämpft nun darum, Gladbach wieder nach Europa zu bringen. Doch er scheitert. Adi Hütter kommt als Trainer, ansonsten passiert auf dem Transfermarkt aber fast nichts. Lediglich Luca Netz (18) und Marvin Friedrich (26) kommen neu dazu, Wolf wird zudem fest verpflichtet. Schon früh in der Saison bahnt sich intern an, dass Eberl nicht mehr lange da sein wird. Wie Hütter später erzählt, habe er schon im September von den Plänen erfahren. Im Januar dann der Schock für die Öffentlichkeit: Eberl tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück und erklärt auf einer Pressekonferenz, dass er ausgebrannt sei.

© getty Max Eberl: Transfers der Saison 2021/22 im Check Saison Spieler (abgebender Verein) Ablösesumme SPOX-Note 2021/22 Hannes Wolf (RB Leipzig) 9,5 Mio. Euro 5 2021/22 Marvin Friedrich (Union Berlin) 5,5 Mio. Euro 3 2021/22 Luca Netz (Hertha BSC) 2 Mio. Euro 3,5 Gesamt: 17 Mio. Euro Schnitt: 3,83

© getty Max Eberl: Rückkehr in Leipzig Schon Ende des Jahres war Eberl allerdings bereit für eine neue Aufgabe. In Leipzig ist der 50-Jährige nun als Geschäftsführer Sport tätig. Unter ihm arbeitet mit Rouven Schröder ein Sportdirektor. Die Strukturen sind ebenso andere wie die finanziellen Möglichkeiten. In seinem ersten Transfersommer hat Eberl 152,5 Millionen Euro ausgeben können. Darunter Transfers, die offenbar beim FC Bayern Eindruck schinden. Loïs Openda (23) oder Leihspieler Xavi Simons (20) wissen von Beginn an zu überzeugen. Wie gut all diese Transfers aber wirklich sind, wird sich erst noch zeigen - das gilt auch für die Zukunft von Eberl und den vermeintlichen Ruf aus München.