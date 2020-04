Gladbach-Manager Max Eberl über kuriosen Dante-Transfer: "Ich habe bis Heiligabend auf ein Fax gewartet"

Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, hat in einem Interview verraten, wie ihm der Dante-Transfer vor einigen Jahren beinahe Weihnachten ruiniert hätte. "Bei diesem Transfer habe ich bis Heiligabend auf ein Fax gewartet", sagte der 46-Jährige im Gespräch mit Sport1.

"Bei uns in der Familie ist es Tradition, dass wir mit dem Sohn in die Kirche gehen. Das Fax war aber noch nicht da", erklärte Eberl: "Dann habe ich meine Frau gebeten, zu Hause zu bleiben und auf das Fax zu warten, damit ich mit meinem Sohn zumindest in die Kirche gehen kann."

Er sei bereits in den Tagen vor Weihnachten kaum zu Hause gewesen, deshalb wollte Eberl nicht auf den gemeinsamen Kirchenbesuch verzichten: "Als ich in der Kirchenbank saß und der Gottesdienst begann, schrieb mir meine Frau, dass das Fax angekommen sei. Damit war dieser Transfer in trockenen Tüchern."

Dante war zur Rückrunde der Saison 2008/09 für 2,5 Millionen Euro Ablöse von Standard Lüttich gekommen. Für Borussia Mönchengladbach sollte der inzwischen 36-Jährige 103 Spiele absolvieren, ehe er sich drei Jahre später dem FC Bayern anschloss. Seit 2016 steht der Verteidiger bei OGC Nizza unter Vertrag.