BVB, News und Gerüchte: "Zehnmal besser als letzte Saison"? Sebastian Kehl reagiert auf Bellingham-Aussage

Sportdirektor Sebastian Kehl von Borussia Dortmund hat auf Jude Bellinghams aufsehenserregende Aussage reagiert, wonach der Ex-Dortmunder bei seinem neuen Klub Real Madrid "zehnmal besser" sei. Hans-Joachim Watzke hat ein mutigeres Auftreten der Konkurrenten in den Spielen gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München festgestellt. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Sebastian Kehl reagiert auf Bellingham-Aussagen

"Ich bin zehnmal besser als letzte Saison", hatte Jude Bellingham im Real-Madrid-TV nach seinem Doppelpack gegen UD Almeria gejubelt: "Ich fühle mich einfach großartig mit diesen Mitspielern, ich lerne jeden Tag dazu."

Ein kleiner Seitenhieb gegen die Schwarz-Gelben? So will es Sportdirektor Sebastian Kehl nicht verstehen. "Ich denke nicht, dass es kritisch gegenüber Borussia Dortmund oder auf seine Zeit bei uns gemünzt ist. Daher tut es auch nicht weh, solche Aussagen zu hören", sagte er gegenüber Bild-TV.

Kehl weiter: "Er macht jetzt bei Real Madrid den nächsten Schritt und fühlt sich in dem Umfeld in dieser Mannschaft nochmal wohler. Wir freuen uns, dass er so eine Entwicklung bei Real Madrid nimmt und sehen es als Dank an das, was wir geleistet haben und dass wir den Jungen auf die richtige Spur gebracht haben. Wir drücken ihm die Daumen und wünschen ihm alles Gute."