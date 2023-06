BVB, News und Gerüchte: BVB nur einer von 30 Klubs! Irres Wettbieten um Verteidiger

Um ein Dortmunder Transferziel bahnt sich ein irres Wettbieten an. Es gibt Neuigkeiten zur Zukunft von Alexander Meyer und Youssoufa Moukoko - und Mats Hummels weist Verschwörungstheorien zurück. Aktuelle News und Gerüchte zum BVB.

© getty BVB, Gerücht: 30 Klubs scharf auf Dortmund-Ziel Iván Fresneda Dass Iván Fresneda von Real Valladolid ein Transferziel des BVB ist, kursiert bereits seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche. Nun jedoch kommt raus, dass der BVB bei weitem nicht der einzige Interessent für den Rechtsverteidiger ist. Wie Sport berichtet, sollen sich sage und schreibe 30 Klubs um den 18-Jährigen bemühen und Anfragen bei dessen Management hinterlegt haben. Darunter sollen sich klangvolle Namen wie Arsenal, Milan oder Atlético Madrid befinden. Abgesehen davon ist auch vom FC Barcelona die Rede, der aber wohl weiterhin Schwierigkeiten hat, irgendwen zu verpflichten. Die Ablösesumme soll sich auf festgeschriebene 20 Millionen Euro belaufen, der BVB sei jedoch bemüht, diese zu drücken, was angesichts der zahlreichen Interessenten ein schwieriges Unterfangen werden dürfte. Erst vor wenigen Tagen gab es eine Meldung, nach der ein Wechsel Fresnedas nach Dortmund bereits feststehe, was aber wohl nun doch nicht der Fall ist.

© getty BVB, Gerücht: Hochkarätige Konkurrenz bei Felix Nmecha Borussia Dortmund soll Interesse am Wolfsburger Felix Nmecha haben. Das wurde in den vergangenen Tagen mehrfach berichtet. Der 22-Jährige offensive Mittelfeldspieler hat bei den Wölfen noch Vertrag bis 2025, dort soll man laut kicker einem Verkauf nicht abgeneigt sein, wenn der genügend Geld in die Kassen spült. Nmecha hat offenbar aber auch andere Topklubs angelockt. Laut dem Telegraph bereitet Newcastle United ein Angebot in Höhe von umgerechnet über 17 Millionen Euro für Nmecha vor. Die Magpies werden in der kommenden Saison erstmals seit Jahrzehnten wieder in der Champions League vertreten sein. Auch Manchester United wurde zuletzt Interesse nachgesagt.

© imago images BVB, News: Mats Hummels weist Verschwörungstheorie zurück BVB-Innenverteidiger Mats Hummels hat mit einem Foto in seiner Instagram-Story für Aufsehen gesorgt. Aus dem Urlaub postete der 34-Jährige ein Bild seines Fernsehers während des Champions-League-Endspiels zwischen Manchester City und Inter Mailand (1:0). In dem Regal unter dem TV entdeckte ein User dabei allerdings ein Buch mit dem Titel "Die Gesundheitsdiktatur - Bill Gates' Angriff auf die Demokratie". In besagtem Buch geht es um Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie und Impfungen. Zählt Hummels also zu den Corona-Skeptikern? Die Diskussionen im Netz beendete der Dortmund-Star umgehend mit einem Post auf Twitter: "Leute, das ist nicht mein Buch. Ich wusste bis zu den Tweets hier nicht mal von der Existenz dieses 'Werks', geschweige denn würde ich sowas lesen."

© getty FC Bayern, News: Alphonso Davies hat Mitleid mit Marco Reus Die verpasste Meisterschaft hat dem BVB schwer zugesetzt - wohl niemandem so sehr wie Marco Reus. Bayern-Star Alphonso Davies hat Mitleid mit dem Dortmunder Kapitän. "Ich habe die Bilder und Videos gesehen. Er ist so lange da, hat so viele großartige Spieler kommen und gehen sehen. Ich leide mit ihm. Er ist derjenige, bei dem ich am meisten dachte: 'Verdammt ...'", sagte Davies im Podcast "Say Less". Davies weiter: "Lassen wir den Fußball und die Konkurrenz außen vor, einfach als Mensch. Ich kenne ihn nicht wirklich, aber ich finde, er ist ein guter Typ. Und ich habe ihn so oft mit Herzschmerz gesehen. Er ist schon so viele Jahre bei dem Verein, er ist dem Team immer treu geblieben. Er hatte die Möglichkeit zu wechseln, aber sein Herz ist in Dortmund. Ihn dann so zu sehen, das ist hart"

© getty BVB, Gerücht: Ersatztorhüter Alexander Meyer muss bleiben Torhüter Alexander Meyer absolvierte für den BVB in der abgelaufenen Saison als Ersatzmann von Gregor Kobel insgesamt zwölf Spiele und zog sich dabei achtbar aus der Affäre. Das hat offenbar Interessenten angelockt. Laut Bild wollte der VfB Stuttgart den 32-Jährigen ins Schwabenland zurückholen: Meyer hatte von 2017 bis 2019 für den VfB gespielt, bevor er schließlich zu Jahn Regensburg und drei Jahre später zum BVB wechselte. Die Schwaben sollen sich allerdings einen Korb eingehandelt haben: Die Borussia habe Meyer, der noch bis 2024 unter Vertrag steht, keine Freigabe erteilt.