BVB, News und Gerüchte: Alexander Meyer von Borussia Dortmund wohl Kandidat beim VfB Stuttgart

BVB-Ersatzkeeper Alexander Meyer steht angeblich beim VfB Stuttgart hoch im Kurs. Dazu gibt es einige Personal-Updates mit Blick auf mögliche Abgänge. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

In Dortmund hat Meyer noch Vertrag bis 2024. Ein Transfer wäre wohl nur dann wahrscheinlich, wenn Meyer in Stuttgart die Nummer eins würde. Fabian Bredlow (Vertrag bis 2024) und Florian Müller (2025) sind aktuell die beiden Torhüter beim VfB, Müller soll jedoch vor einem Abgang zum SC Freiburg stehen.

Die Schwaben sind nach Informationen von Sky am 32-Jährigen interessiert. Bereits von 2017 bis 2019 spielte Meyer am Neckar. Im vergangenen Sommer wechselte er schließlich nach drei Jahren beim SSV Jahn Regensburg zum BVB.

© getty

BVB, News: Silas Ostrzinski verlängert bei Borussia Dortmund

Silas Ostrzinski, Torhüter der Dortmunder U23 in der 3. Liga, bleibt dem BVB treu. Der 19-Jährige hat sein Arbeitspapier bis 2025 verlängert.

Ostrzinski wechselte 2018 in die Jugend der Borussia. In seinem ersten Profijahr in der abgelaufenen Saison wurde er zweimal in der 3. Liga eingesetzt und siebenmal bei der U19 in der Youth League.