BVB, News und Gerüchte: "Ich wollte schießen!" Can trauert Meistertitel nach - neuer Kandidat für das Mittelfeld

Emre Can trauert weiterhin der verpassten Meisterschaft von Borussia Dortmund hinterher. Es gibt einen neuen Kandidaten für das Mittelfeld der Schwarzgelben. Und: Hansi Flick erklärt den Süle-Verzicht. Die News und Gerüchte zum BVB.

Und er ergänzte: "Es ist wichtig, dass er bei der Fitness am Limit ist. Das sind Dinge, die wir von Spielern erwarten!" Das Thema ist bei Niklas Süle nicht neu. Bereits vorige Woche erklärte Flick im Interview mit der FAZ : "Für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig. Aber ich finde, er lässt noch einiges liegen. Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht."

© getty

BVB, News: Can trauert Meisterschaft hinterher

Emre Can hat den verpassten Gewinn der Meisterschaft immer noch nicht verarbeitet. "Ich kann es immer noch nicht erklären. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt irgendwann wirklich verarbeiten kann", sagte Can im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Der BVB musste durch ein 2:2 gegen den FSV Mainz 05 am letzten Spieltag doch wieder Serienmeister Bayern München den Vortritt lassen. "Es ist immer noch schwierig, überhaupt darüber zu reden. Die ganze Stadt, die Fans und auch wir waren vorbereitet, uns diesen Titel zu holen. Dass wir das nicht geschafft haben, wird wohl für immer im Kopf bleiben", sagte Can vor dem Länderspiel gegen die Ukraine am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen.

Beim Stand von 0:1 gegen Mainz hatte Can einen Elfmeter Sebastien Haller überlassen, der Stürmer vergab die Chance zum Ausgleich. "Ich wollte schießen und habe mich gut gefühlt. Deswegen bin ich zum Punkt gelaufen. Dann aber hat Seb gefragt, ob er schießen kann", sagte Can, machte Haller aber keine Vorwürfe: "Er wollte der Mannschaft helfen. Hätte ich geschossen und nicht getroffen, hätte man vielleicht gesagt, warum gibt er den Ball nicht ab? Es gibt keinen Vorwurf an Seb."