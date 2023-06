BVB, News und Gerüchte: Wohl Interesse an Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg

Der BVB will einen Teil der Bellingham-Millionen wohl in einen Nationalspieler vom VfL Wolfsburg investieren. Die BVB-News und Gerüchte.

Der 22 Jahre alte Bruder von Lukas Nmecha erzielte in der vergangenen Saison drei Tore und gab zudem sechs Vorlagen.

Nach Informationen der Bild hat der Vizemeister Interesse an Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg. Der Nationalspieler (1 Länderspiel) soll zwischen 15 und 20 Millionen Euro kosten.

© getty

BVB, News: Gündogan macht BVB Mut nach verpatzter Meisterschaft

Ex-BVB-Star Ilkay Gündogan hat seinem Ex-Klub nach der dramatisch verspielten Meisterschaft Mut gemacht.

"Ich denke, die Historie hat gezeigt, dass große Vereine an knappen Niederlagen in Finalspielen eher immer gewachsen sind, statt dass sie es im größeren Stil zurückgeworfen hat. So sollte es der BVB jetzt auch angehen", sagte Gündogan. Die Mannschaft hält er noch immer für "sehr talentiert".

Gündogan spielte von 2011 bis 2016 beim BVB, ehe er zu Manchester City wechselte.