BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund angeblich sauer wegen Verzicht auf Niklas Süle

Bei Borussia Dortmund hat man angeblich verärgert auf den Verzicht auf Niklas Süle beim DFB reagiert. Dagegen soll der Transfer von Ivan Fresneda durch sein. Alle News und Gerüchte rund um den BVB.

© getty

BVB, News: Borussia Dortmund ärgert sich wohl über Verzicht auf Niklas Süle

Der Verzicht von Bundestrainer Hansi Flick auf Dortmunds Innenverteidiger Niklas Süle bei den anstehenden Länderspielen gegen die Ukraine am 12. Juni in Bremen, vier Tage später in Polen und am 20. Juni gegen Kolumbien in Gelsenkirchen sorgt offenbar für Ärger.

Laut der Bild habe nicht nur der 27-Jährige verärgert und enttäuscht auf die Nicht-Nominierung reagiert. Auch intern beim BVB gebe es Unverständnis und Irritation, die Dortmunder Verantwortlichen können die Entscheidung des Bundestrainer offenbar nur schwer nachvollziehen.

Flick habe demnach auch mit Trainer Edin Terzic telefoniert, um ihm über die Hintergründe aufzuklären. Flick verlange vor der Heim-EM 2024 eine Leistungssteigerung und erwarte, dass er mehr an seine Grenzen gehe.

Gegenüber der FAZ hatte Flick nicht mit Kritik an Süle gespart: "Ich finde, er lässt noch einiges liegen. Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht. Für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig."