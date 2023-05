BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund schreibt erneut rote Zahlen - Treffen mit Real wegen Bellingham?

Borussia Dortmund hat seine Zahlen für das dritte Quartal der Saison 2022/23 (1. Januar bis 31. März 2023) veröffentlicht - und im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Trotzdem blieben sie im roten Bereich. Grünes Licht könnte es hingegen bald in Jude Bellinghams Verhandlungen mit Real Madrid geben. Die News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Dortmund schreibt erneut rote Zahlen

Der BVB hat laut einer Pressemitteilung des Vereins einen Umsatz von 102,5 Millionen Euro zwischen dem 1. Januar und 31. März 2023 erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es nur 64,4 Millionen Euro gewesen.

In den grünen Bereich rückten die Dortmunder aber erneut nicht: Das Konzernergebnis ist um 15,5 Millionen Euro negativ, zuletzt waren es sogar 26,6 Millionen Euro Minus.

Woher kommt diese Verbesserung? Auch wenn es gefühlt schon lange her ist, zum Jahresanfang 2022 mussten die Stadien oft leer bleiben oder durften nur teilweise gefüllt werden. Zudem schaffte es der BVB in der Champions League in die K.o.-Runde. Vor einem Jahr stieg man in die Europa League ab und schied dort schon in der Zwischenrunde gegen den späteren Finalisten Glasgow Rangers aus.

Die Zahlen im Überblick:

2021/22 2022/23 Spielbetrieb 1,8 12,7 TV-Vermarktung 24,9 35 Werbung 30,2 34,4 Merchandising 4,2 8,8 Conference, Catering, Sonstige 3,2 9,9

*Angaben in Millionen Euro